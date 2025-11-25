Real Betis vs. Utrecht, Europa League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Real Betis recibe a Utrecht este jueves 27 de noviembre a las 21:00 horas (España) en el estadio La Cartuja, por la quinta jornada de la fase de liga de la temporada 2025-2026 de la Europa League.

Sigue aquí en directo el Real Betis vs. Utrecht de la Europa League 2025-26

Los Béticos llegan al compromiso después de vencer por marcador de 2-0 a Olympique Lyon en la fecha cuatro, con goles de Abde Ezzalzouli y Antony. El equipo dirigido por Manuel Pellegrini es noveno en la clasificación con ocho puntos.

Por su parte, los Domstedelingen empataron por 1-1 frente a Porto en su más reciente partido de liga, con anotación de Miguel Rodríguez Vidal, pero también con tarjeta roja para Vasilios Barkas. El cuadro a cargo de Ron Jans es vigésimo cuarto en la tabla con solo una unidad.



Cómo ver Real Betis vs Utrecht, Europa League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONA CANAL O STREAMING España M+ Liga de Campeones, M+ Liga de Campeones 3, LaLiga TV Bar Sudamérica ESPN, Disney+ Premium México Por confirmar Estados Unidos Paramount+, TUDN, ViX, UniMás

El partido estará disponible en España a través de M+ Liga de Campeones, M+ Liga de Campeones 3 y LaLiga TV Bar, mientras que en México no hay señal confirmada, por lo que recomendamos NordVPN.

En Sudamérica el duelo será transmitido por ESPN y Disney+ Premium. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Paramount+, TUDN, ViX y UniMás.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Hora de inicio de Real Betis vs Utrecht

Europa League - Europa League Estadio de La Cartuja

El partido se disputa este jueves 27 de noviembre a las 21:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio La Cartuja.

México: 14:00 horas

14:00 horas Argentina: 17:00 horas

17:00 horas Estados Unidos:15:00 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Real Betis contra FC Utrecht alineaciones probables Alineación probable Suplentes Manager M. Pellegrini Alineación probable Suplentes Manager R. Jans

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Noticias del Real Betis

Los Béticos tienen un partido clave a la vuelta de la esquina, cuando se midan a Sevilla en su clásico más importante de la temporada.

Noticias del Utrecht

Los Domstedelingen se encuentran en una dura batalla en la Eredivisie por permanecer en el top 5, por lo que la causa continental podría pasar a segundo plano.

Cómo llegan al partido

Historial de Enfrentamientos Directos

Clasificación

