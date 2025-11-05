Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Andrés Roberto Flores Bocanegra

Real Betis vs. Olympique Lyon, Europa League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Cómo ver el partido de la Europa League entre Real Betis y Olympique Lyon, así como la hora de inicio y noticias del equipo.

Real Betis recibe a Olympique Lyon este jueves 6 de noviembre a las 21:00 horas en el estadio La Cartuja, por la cuarta jornada de la fase de liga de la temporada 2025-2026 de la Europa League.

Sigue aquí en directo el Real Betis vs. Olympique Lyon de la Europa League 2025-26

Los Béticos llega al compromiso después de empatar por marcador de 0-0 frente a Genk en la fecha tres. El equipo dirigido por Manuel Pellegrini es décimo sexto en la clasificación con cinco puntos.

Por su parte, los Gones vencieron por 2-0 a Basel en su más reciente partido en el certamen continental, con anotaciones de Coretin Tolisso y Afonso Moreira. El cuadro a cargo de Paulo Fonseca es tercero en la tabla con nueve unidades.

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Real Betis vs Olympique Lyon, Europa League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONACANAL O STREAMING
EspañaM+ Liga de Campeones, M+ Liga de Campeones 3, Movistar Plus+, LaLiga TV Bar
SudaméricaESPN 3 (Argentina), ESPN (resto de Sudamérica), Disney+ Premium
MéxicoESPN 4, Disney+ Premium
Estados UnidosParamount+, TUDN, ViX Premium, UniMás

El partido estará disponible en España a través de M+ Liga de Campeones, M+ Liga de Campeones 3, Movistar Plus+ y LaLiga TV Bar, mientras que en México se podrá seguir por ESPN 4 y Disney+ Premium.

En Sudamérica el duelo será transmitido por ESPN 3, ESPN y Disney+ Premium, de acuerdo al país. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Paramount+, TUDN, ViX Premium y UniMás.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Hora de inicio de Real Betis vs Olympique Lyon

El partido se disputa este jueves 6 de noviembre a las 21:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio La Cartuja.

  • México:14:00 horas
  • Argentina:17:00 horas
  • Estados Unidos:15:00 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Real Betis contra Lyon alineaciones

Real BetisHome team crest

4-2-3-1

Formación

4-2-3-1

Home team crestOL
1
A. Valles
3
D. Llorente
4
Natan
24
A. Ruibal
16
V. Gomez
21
M. Roca
8
P. Fornals
7
Antony
10
A. Ezzalzouli
20
G. Lo Celso
11
C. Bakambu
1
D. Greif
21
R. Kluivert
16
Abner
19
M. Niakhate
98
A. Maitland-Niles
7
A. Karabec
44
K. Merah
6
T. Tessmann
39
M. de Carvalho
29
E. Molebe
20
M. Satriano

4-2-3-1

OLAway team crest

BET
-Alineación

Suplentes

Manager

  • M. Pellegrini

OL
-Alineación

Suplentes

Manager

  • P. Fonseca

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

  • Ningún jugador apartado

Lesiones y suspensiones

  • Ningún jugador apartado

Noticias del Real Betis

Los Béticos se encuentran en buen momento a nivel nacional con solo una derrota en sus últimos cinco juegos, con lo que se encuentran en la quinta posición de la tabla general.

Noticias del Olympique Lyon

Los Gones son una de las principales opciones para recibir en calidad de préstamo a Endrick en enero, aunque tendrían que conformarse con solo seis meses de la magia del brasileño, quien busca de acuerdo a reportes, no contempla una opción de compra en un futuro movimiento lejos del Real Madrid.

Cómo llegan al partido

BET
-Formulario

Gol marcado (encajado)
12/5
Partidos de más de 2.5 goles
3/5
Ambos equipos anotaron
2/5

OL
-Formulario

Gol marcado (encajado)
9/7
Partidos de más de 2.5 goles
3/5
Ambos equipos anotaron
3/5

Historial de Enfrentamientos Directos

BET

Últimos partidos

OL

0

Victorias

1

Empate

1

Victoria

0

Goles marcados

1
Partidos de más de 2.5 goles
0/2
Ambos equipos anotaron
0/2

Clasificación

