Real Betis vs. Atlético de Madrid, Copa del Rey: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Real Betis recibe a Atlético de Madrid este jueves 5 de febrero a las 21:00 horas en el estadio La Cartuja, por los cuartos de final de la temporada 2025-2026 de la Copa del Rey.

Los Béticos llegan al compromiso después de vencer por marcador de 2-1 a Elche en los octavos de final, con un doblete de Ezequiel Ávila.

Por su parte, los Colchoneros dejaron en el camino por 1-0 a Deportivo La Coruña en la ronda de los 16 mejores, con anotación de Antoine Griezmann.

Cómo ver Real Betis vs Atlético de Madrid, Copa del Rey 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de M+ LaLiga, Movistar Plus+, Orange Fútbol y LaLiga TV Bar, mientras que en México se podrá seguir por Sky Sports.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Flow Sports (Argentina), Win Play (Colombia), El Canal del Fútbol (Ecuador), Meridiano TV (Venezuela), América Televisión (Perú), Flow (Uruguay) y Flow Eventos HD (Paraguay). Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de ESPN Select y Fubo Sports.

Hora de inicio de Real Betis vs Atlético de Madrid

Copa del Rey - Copa del Rey Estadio Benito Villamarin

El partido se disputa este jueves 5 de febrero a las 21:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio La Cartuja.

México:14:00 horas

Argentina: 17:00 horas

17:00 horas Estados Unidos:15:00 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Noticias del Real Betis

Los Béticos confirmaron el problema físico de Giovani Lo Celso, quien sufrió una lesión miotendinosa proximal de grado moderado del recto anterior de su muslo derecho, de acuerdo al comunicado del club.

Se espera que el argentino se pierda entre tres y cuatro semanas de acción.

En otras noticias, Álvaro Fidalgo ya llegó a suelo español para terminar de sellar su llegada al equipo, tras su destacado paso con el América en el fútbol mexicano.

Noticias del Atlético de Madrid

Los Colchoneros han hecho su movimiento en el mercado invernal con tres fichajes. Resalta la llegada de Ademola Lookman, sin dejar de lado los traspasos por Obed Vargas y Rodrigo Mendoza. Los movimientos llegan después de las ventas de Conor Gallagher, Giacomo Raspadori, Javi Galán y Rodrigo de Paul.

Cómo llegan al partido

