Porto vs Malmo, Europa League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Por la sexta jornada de la fase de liga de la Europa League 2025/26, el Porto recibe al Malmo este jueves 11 de diciembre en el Estadio Do Dragao a las 21:00 horas, tiempo de España.

Los portugueses sumaron diez puntos en cinco juegos y, por el momento, ocupan la zona de clasificación directa a los octavos de final de la competición, faltando tres jornadas para el final. El Porto viene de una victoria por 3 a 0 sobre el Lille, también en casa. Por otro lado, los suecos del Malmo — que solo disputan esta competición por el momento — sumaron apenas un punto en cinco juegos y cuentan con el estreno del nuevo entrenador español para intentar conseguir una plaza en los play-offs.

Cómo ver Porto vs Malmo, Europa League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de M+ Liga de Campeones 3 y M+ Liga de Campeones 5, mientras que en México se podrá seguir por Disney+ Premium.

En Sudamérica el duelo será transmitido por ESPN 4 y Disney+ Premium. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de DAZN y Paramount+.

Horario del Porto vs Malmo

Europa League - Europa League Estadio do Dragao

El partido se juega este jueves 11 de diciembre en el Estadio Do Dragao a las 21:00 horas, tiempo de España.

México: 14:00 horas

14:00 horas Argentina: 17:00 horas

17:00 horas Estados Unidos:15:00 horas

Noticias y probables alineaciones

FC Oporto contra Malmoe FF alineaciones probables Alineación probable Suplentes Manager F. Farioli Alineación probable Suplentes Manager A. Mravac

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Noticias del Porto

El Oporto llega al duelo con el Malmo en buena racha en la liga local — en su último partido del Campeonato Portugués venció al CD Tondela por 2 a 0. A pesar de esto, hay ausencias importantes: los delanteros Luuk de Jong y el defensa Nehuén Pérez siguen fuera por lesión, lo que obliga al técnico Francesco Farioli a reorganizar el sector ofensivo y defensivo.

Noticias del Malmo

Para el Malmö, el enfrentamiento contra el Oporto será uno de esos complicados: el equipo sueco atraviesa un momento turbulento en Europa — viene de una derrota por 3 a 0 contra el Nottingham Forest y acumula una campaña muy mala en la fase. Además, el equipo llega con al menos una baja confirmada: el mediocampista Arnór Sigurdsson está fuera por lesión en la rodilla.

Por fin, hay un cambio importante en el horizonte del club: este será el último partido bajo el mando del técnico interino Anes Mravac — el equipo ya confirmó la llegada del técnico español Miguel Ángel Ramírez, ex-Internacional e Independiente del Valle.

Momento de los equipos

Historial en el enfrentamiento directo

Este será el primer duelo oficial entre Porto y Malmo. No se registraron enfrentamientos anteriores en otras competiciones.

Clasificación

El Porto aparece en octavo lugar en la tabla, dentro de la zona de clasificación a los octavos de final, con tres victorias en cinco juegos. Los suecos, sin embargo, sumaron solo un punto y están en la 34ª posición, con mínimas posibilidades de avanzar a los playoffs.

