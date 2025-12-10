Pedro Augusto Dias

Corresponsal de fútbol brasileño y fútbol americano

Soy un periodista con experiencia en cobertura deportiva y producción de contenido digital. Tengo una licenciatura en periodismo por el Centro Universitário das Américas y actualmente curso un posgrado en Periodismo Digital. Combino una sólida formación académica con una profunda pasión por el deporte. Comencé mi carrera en el periodismo deportivo mientras aún estaba en la universidad, produciendo reportajes y artículos sobre fútbol y otros deportes para diversas plataformas digitales. Nacido en Itaquera, en la zona este de São Paulo, siempre he buscado mostrar cómo el fútbol va mucho más allá de las cuatro líneas, transformando comunidades y conectando personas.

Mi historia con el fútbol:

Mi relación con el fútbol comenzó en la infancia, viendo partidos junto a mi padre y visitando los principales estadios de São Paulo. Al mismo tiempo, disfrutaba narrar partidos y presentar “programas deportivos” como si estuviera en una verdadera emisora de radio AM. Estas experiencias tempranas alimentaron mi pasión por el deporte y me llevaron al periodismo, con el deseo de contar las historias que crea el fútbol dentro y fuera del campo.

Especialidades:

Redacción sobre el Campeonato Brasileño, MLS y fútbol americano

Cobertura periodística de torneos sudamericanos e internacionales

Análisis estadístico aplicado a apuestas deportivas

🌟 Mi recuerdo favorito del fútbol:

Estar en la Arena Corinthians durante el partido inaugural de Brasil en el Mundial 2014 — la victoria por 3–1 ante Croacia tras remontar fue inolvidable. Sentir la atmósfera de un Mundial a solo 15 minutos de mi casa es un recuerdo para toda la vida.

🏆 Mi equipo ideal de todos los tiempos:

Iker Casillas; Philipp Lahm, Gerard Piqué, Thiago Silva, Marcelo; Xavi Hernández, Andrés Iniesta, Kaká; Cristiano Ronaldo, Luis Suárez, Lionel Messi.

Entrenador: Pep Guardiola.

Mis artículos favoritos:

“Uno de los mejores del mundo” — Después de marcar el gol ganador del Inter Miami en el Mundial de Clubes, Messi se prepara para enfrentar al Palmeiras

“Diccionario de apuestas: Odds, plus/minus y qué significan estos términos al apostar”

“El único jugador daltónico de la Liga Nacional comparte su experiencia y sueña con futsal en los Juegos Olímpicos”