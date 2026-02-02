Mazatlán vs Chivas, Clausura 2026 de la Liga MX: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Mazatlán recibe a Chivas este viernes 6 de febrero a las 21:06 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio El Encanto dentro de la jornada 5 del torneo Clausura 2025 de la Liga MX.

Sigue aquí en directo el partido Mazatlán vs Chivas del torneo Clausura 2026

Una profunda crisis enfrenta el conjunto de los Cañoneros, al perder sus primeros cuatro duelos del certamen, por lo que tratarán de romper esa mala inercia ante los actuales líderes, en un juego que se ve muy complicado para su causa.

El Guadalajara vive una realidad totalmente contrastada, al estar en la cima de la tabla general con cuatro triunfos de manera consecutiva y confían en salir de la 'Perla del Pacífico' con una victoria más que confirme su buen momento.

Cómo ver Mazatlán vs Chivas, por Clausura 2026:

Cómo ver Mazatlán vs Chivas, por Clausura 2026: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONA CANAL O STREAMING México Azteca 7, Fox, Fox One Estados Unidos Vix Premium Sudamérica Sin transmisión España Sin transmisión

El partido será transmitido en México a través de Azteca 7, Fox y Fox One, mientras que en los Estados Unidos, podrá verse por la señal de Vix Premium. Para España y Sudamérica no habrá transmisión de este compromiso.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Hora de inicio de Mazatlán vs Chivas

Liga MX - Clausura Estadio El Encanto

El partido se disputa este viernes 6 de febrero a las 21:06 horas (tiempo del centro de México) y tendrá como escenario el estadio El Encanto.

México: 21:06 horas

Estados Unidos:22:06 horas (tiempo del este)

Argentina: 00:06 horas

00:06 horas España:04:00 horas (sábado 7)

Noticias del equipo y escuadras

Mazatlan FC contra CD Guadalajara alineaciones probables Alineación probable Suplentes Manager R. Siboldi Alineación probable Suplentes Manager G. Milito

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Noticias de Mazatlán

Con cuatro derrotas consecutivas, Mazatlán es el máximo candidato para terminar en el último lugar de la tabla general al final de la fase regular; sin embargo, Sergio Bueno con su experiencia en los banquillos tratará de evitar esto y levantar al equipo de Sinaloa en las próximas jornadas.

Los Cañoneros viven una despedida gris de la Liga MX, ya que se anunció que la franquicia desaparecerá y su lugar será ocupado por Atlante a partir del Apertura 2026, un hecho que ha propiciado que sus aficionados se alejen del estadio y luzcan prácticamente vacíos sus partidos como locales.

Noticias de Chivas

El Guadalajara vive un momento 'dulce' con un gran desempeño y cuatro victorias consecutivas, lo cual le ha valido ser actualmente el líder general e ilusionar a sus aficionados con la posibilidad de trascender para pelear por el título que se les ha negado desde el torneo Clausura 2017.

Con una victoria en la cancha del Mazatlán, se estarían acercando a la marca histórica del club de ocho triunfos de manera consecutiva que consiguieron en el Bicentenario 2010, semestre que fue el despegue definitivo de Javier 'Chicharito' Hernández antes de marcharse al Manchester United.

Los Rojiblancos querrán salir bien fortalecidos de su visita al Pacífico, pues en la siguiente jornada recibirán en la cancha del Estadio Akron al América para una nueva edición del Clásico Nacional, en el que quieren llevarse otra vez la victoria como ocurrió en el Apertura 2025.

