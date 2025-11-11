Inglaterra vs. Serbia, Eliminatorias UEFA al Mundial 2026: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Inglaterra recibe a Serbia este jueves 13 de noviembre a las 20:45 horas (España) en el estadio Wembley, por la novena jornada del Grupo K de las Eliminatorias UEFA al Mundial 2026.

Sigue aquí en directo el Inglaterra vs. Serbia de las Eliminatorias UEFA al Mundial 2026

Los Tres Leones llegan al compromiso después de vencer por marcador de 5-0 a Letonia en la fecha ocho, con un doblete de Harry Kane, junto a los goles de Anthony Gordon y Eberechi Eze. El equipo dirigido por Thomas Tuchel es líder en el Grupo K con 18 puntos, con boleto en mano para el Mundial.

Por su parte, el Águila Bicéfala derrotó por 3-1 a Andorra en su más reciente partido de la eliminatoria, con anotaciones de Dusan Vlahovic y Aleksandar Mitrovic. El cuadro a cargo de Veljko Paunović es tercero en la tabla con 10 unidades, una por detrás de Albania en la lucha por un lugar al repechaje.

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Inglaterra vs Serbia, Eliminatorias UEFA al Mundial FIFA 2026: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONA CANAL O STREAMING España UEFA TV Sudamérica Disney+ Premium México Sky Sports Estados Unidos ViX, Fubo Sports

El partido estará disponible en España a través de UEFA TV, mientras que en México se podrá seguir por Sky Sports.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+ Premium. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de ViX y Fubo Sports.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Hora de inicio de Inglaterra vs Serbia

El partido se disputa este jueves 13 de octubre a las 20:45 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Wembley.

México: 13:45 horas

13:45 horas Argentina: 16:45 horas

16:45 horas Estados Unidos:14:45 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Noticias de la Selección de Inglaterra

Los Tres Leones contarán con el regreso de Jude Bellingham y Phil Foden, dos de los jugadores más talentosos que Inglaterra tiene para ofrecer. Sin embargo, Trent Alexander-Arnold no fue considerado para las eliminatorias.

Noticias de la Selección de Serbia

Veljko Paunovic hace su debut como entrenador del Águila Bicéfala, con la misión de superar a Albania en puntos y conseguir el boleto al repechaje para mantener con vida el sueño mundialista.

Cómo llegan al partido

Historial de Enfrentamientos Directos

Clasificación

Enlaces útiles