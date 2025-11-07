Thomas Tuchel promete 'roles centrales' para Jude Bellingham y Phil Foden después de que 'grandes personalidades' fueran convocadas de nuevo a la selección de Inglaterra
Bellingham y Foden vuelven a la selección de Inglaterra
Bellingham y Foden han sido convocados de nuevo a la selección de Inglaterra para los partidos internacionales de noviembre después de haber sido excluidos de las dos selecciones anteriores de Tuchel. El entrenador alemán nombró a su equipo de 25 jugadores para los próximos partidos clasificatorios para el Mundial contra Serbia y Albania, con ambos jugadores reincorporados tras impresionantes actuaciones para el Real Madrid y el Manchester City, respectivamente.
Sus regresos fueron los temas principales del último anuncio de Tuchel, ya que Inglaterra, que ya se ha clasificado para el Mundial de 2026, se prepara para concluir su campaña en el Grupo K. La decisión refleja el deseo de Tuchel de restablecer su núcleo ofensivo e integrar a sus jugadores más talentosos en posiciones centrales de creación. Junto a Bellingham y Foden, Alex Scott del Bournemouth ha recibido su primera convocatoria a la selección absoluta, con Adam Wharton también regresando, mientras que figuras experimentadas como Ollie Watkins y Ruben Loftus-Cheek quedan fuera.
La reincorporación de Bellingham se considera un impulso crucial para el equilibrio ofensivo de Inglaterra, con Tuchel confirmando su preferencia por utilizar al centrocampista del Real Madrid en un papel de No.10. Mientras tanto, la selección de Foden sigue a una excelente actuación en la victoria del Manchester City 4-1 sobre el Borussia Dortmund, donde anotó dos veces.
- Getty Images
Tuchel explica decisiones de selección
"Primero que nada, estamos encantados de que estén de vuelta", dijo Tuchel sobre el dúo estrella. "Grandes nombres, grandes personalidades, grandes, grandes talentos. Es excelente ver que ambos están en ritmo, ambos están en forma, en buena condición, ambos contribuyendo con goles en victorias importantes para sus equipos. Fue una decisión obvia. Tendremos roles centrales para ambos para sacar lo mejor de ellos. Muy feliz de tenerlos de vuelta. Feliz de verlos sonreír, feliz de verlos en forma. Esta es la base para ser seleccionados.
“La contribución a sus clubes últimamente fue inmensa. Juegan regularmente y tienen un papel importante para el City y el Real. Estamos encantados de que estén en forma y en buen momento."
El jefe de Inglaterra también aclaró su visión táctica para ambos jugadores, diciendo: "Jude regresa como un No.10. Esa es su mejor posición. Una de sus fortalezas clave es anotar desde esta posición. Phil, donde ha jugado últimamente para el City, es donde lo veo más fuerte. Está cerca del área del oponente. Lo principal con Phil es que obtenga un papel en la parte central del campo. No lo veo como un extremo. Contribuirá como un 9 y medio, un 10 y medio, muy fluido."
Tuchel se acerca lentamente a su selección final para el Mundial
La decisión de Tuchel de reincorporar a Bellingham y Foden marca un cambio estratégico hacia la centralización de los jugadores más creativos de Inglaterra después de meses de experimentación. Durante la ventana de octubre, el seleccionador de Inglaterra optó por la estabilidad manteniendo al grupo que goleó a Serbia 5-0, dejando fuera a ambas estrellas a pesar de la sorpresa generalizada. Tuchel defendió la decisión en ese momento como “táctica, no disciplinaria”, citando la recuperación de Bellingham y la bajada de forma de Foden, pero reconoció que su exclusión atrajo una atención mediática significativa.
Al ser preguntado sobre la reacción de Bellingham al quedar fuera en octubre, Tuchel añadió: "Él aceptó la decisión y mostró una reacción increíble en cuanto a rendimiento para el Real Madrid. Hay muchas cosas sucediendo [en su vida] y estamos aquí para ayudar y proporcionar un entorno estable para él. Todavía es un jugador muy joven y tiene todo nuestro apoyo."
Tuchel ahora busca definir su plantilla final para el Mundial de 2026 mientras Inglaterra espera dar el siguiente paso, habiendo alcanzado las semifinales en las dos últimas Copas del Mundo y habiendo llegado a las finales en la Eurocopa 2020 y 2024.
- Imago
Inglaterra se enfoca en clasificatorios 'de trámite'
Inglaterra ahora dirige su atención a sus últimos partidos del Grupo K: un enfrentamiento en casa contra Serbia en Wembley, seguido de un viaje a Albania. Con la clasificación asegurada, Tuchel planea usar estos partidos para experimentar con sistemas y combinaciones que podrían definir su enfoque para la Copa del Mundo.