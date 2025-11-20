Getafe vs. Atlético de Madrid, LaLiga: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Getafe recibe a Atlético de Madrid este domingo 23 de noviembre a las 18:30 horas en el estadio Coliseum, por la décima tercera jornada de la temporada 2025-2026 de LaLiga.

Sigue aquí en directo el Getafe vs. Atlético de Madrid de LaLiga 2025-26

Los Azulones llegan al compromiso después de perder por marcador de 0-1 a manos de Mallorca en la fecha 12. El equipo dirigido por José Bordalás es octavo en la clasificación con 17 puntos.

Por su parte, los Colchoneros vencieron por 3-1 a Levante en su más reciente partido de liga, con un doblete de Antoine Griezmann. El cuadro a cargo de Diego Simeone es cuarto en la tabla con 17 unidades.

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Getafe vs Atlético de Madrid, LaLiga 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONA CANAL O STREAMING España DAZN, DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2, LaLiga TV Bar Sudamérica Disney+ México Sky Sports Estados Unidos ESPN Deportes, ESPN App, Fubo Sports

El partido estará disponible en España a través de DAZN, DAZN LaLiga, LaLiga TV Bar, mientras que en México se podrá seguir por Sky Sports.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de ESPN Deportes, ESPN App y Fubo Sports.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Hora de inicio de Getafe vs Atlético de Madrid

El partido se disputa este domingo 23 de noviembre a las 18:30 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Coliseum.

México:11:30 horas

Argentina: 14:30 horas

14:30 horas Estados Unidos:12:30 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Noticias del Getafe

Arambarri habló en conferencia de prensa sobre el choque con el Atlético de Madrid y el mediocampista no dudó en dar sus elogios a sus próximos rivales.

"Al final son partidos lindos para jugar, los dos equipos llegamos en buen momento y tenemos que hacer un partido muy correcto para sacarlo adelante."

"Sabemos todos lo que es el Atlético de Madrid, se ha ganado el respeto de todo el mundo. Tenemos que hacer un partido de 10, tienes que estar al 120% para sacar algo".

Noticias del Atlético de Madrid

Los Colchoneros entrenaron a mitad de semana sin Oblak, Musso y Julián Álvarez, sin embargo, el guardameta esloveno es el único que se encuentra en duda para el fin de semana.

Cómo llegan al partido

Historial de Enfrentamientos Directos

Clasificación

Enlaces útiles