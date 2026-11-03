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FC Barcelona vs. Aston Villa, en directo hoy: ¿Quién televisa el partido y dónde verlo en streaming?

Barcelona vs Aston Villa
Barcelona
Aston Villa
Liga de Campeones

El FC Barcelona se enfrenta al Aston Villa en la Champions League. Pero ¿dónde se puede ver hoy el partido en directo por televisión y en streaming?

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ArgentinaDisney+
PerúDisney+
ChileDisney+
EcuadorDisney+
República DominicanaDisney+
ParaguayDisney+
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Estados UnidosParamount+
  • Conéctese al servidor. Active la VPN y conéctese al servidor seleccionado para cambiar su ubicación digital (dirección IP).
  • Acceda al canal oficial. Visite la web o abra la aplicación oficial de streaming del canal deportivo que posee los derechos de retransmisión.
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FC Barcelona vs. Aston Villa: hora de inicio

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Liga de Campeones - Jornada 4
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El partido entre el FC Barcelona y el Aston Villa comienza el 3 de noviembre de 2026 a las 21:00.

FC Barcelona vs. Aston Villa, en directo hoy: ¿quién lo emite por televisión y streaming?

El partido entre el FC Barcelona y el Aston Villa se retransmitirá en directo por DAZN. El enlace que aparece a continuación os llevará directamente a la retransmisión.

Los temas de la semana: ¿qué ha pasado con el FC Barcelona y el Aston Villa?

El FC Barcelona llega a este partido con un balance de tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros oficiales. Su resultado más reciente fue una contundente victoria en casa por 6-1 ante el Deportivo Alavés, precedida de dos derrotas frente al Real Madrid (1-2) y el Paris Saint-Germain (2-4). Antes, el Barcelona había ganado por 5-2 a domicilio al Real Betis y por 4-1 al Galatasaray en la Champions League. En total, el equipo marcó 18 goles y encajó diez en esos cinco partidos.

El Aston Villa, por su parte, registra tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos oficiales. Su resultado más reciente fue un 1-1 ante el Fulham en la Premier League; antes había caído por 0-3 frente al Bournemouth en la EFL Cup. Destaca la victoria por 2-1 ante el Manchester City. En la Champions League, el Villa ganó por 3-1 al Viking en su partido más reciente. En el conjunto de los cinco encuentros, el equipo marcó ocho goles y encajó siete.

BAR

BAR - Formulario

GAL
W1-4
BET
W2-5
PSG
L4-2
RMA
L1-2
ALA
W6-1
Gol marcado (encajado)
18/10
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
5/5
AVL

AVL - Formulario

NEW
W0-1
VIK
W3-1
MCI
W2-1
BOU
L3-0
FUL
D1-1
Gol marcado (encajado)
7/6
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5

FC Barcelona vs. Aston Villa: alineaciones

Barcelona contra Aston Villa alineaciones

4-2-3-1
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Formación
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
4-2-3-1
Joan GarcíaJoan GarcíaJoão CanceloJoão Canceloteam-logoB. FarinasPau CubarsíPau CubarsíG. MartinG. MartinA. GordonA. GordonRodriRodriF. LopezF. LopezL. YamalL. YamalPedriPedriRaphinhaRaphinhaZ. SuzukiZ. SuzukiVictor Nilsson LindelöfVictor Nilsson LindelöfM. CashM. CashI. MaatsenI. MaatsenP. TorresP. TorresB. KamaraB. KamaraJ. GomesJ. GomesE. BuendiaE. BuendiaJ. McGinnJ. McGinnJ. ManzambiJ. ManzambiN. JacksonN. Jackson
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
4-2-3-1
Barcelona

Once inicial

Aston Villa

Suplentes

Manager

  • H. Flick
  • U. Emery
Barcelona

Lesiones y suspensiones

Aston Villa

FC Barcelona vs. Aston Villa: estado de forma

BAR

BAR - Formulario

GAL
W1-4
BET
W2-5
PSG
L4-2
RMA
L1-2
ALA
W6-1
Gol marcado (encajado)
18/10
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
5/5
AVL

AVL - Formulario

NEW
W0-1
VIK
W3-1
MCI
W2-1
BOU
L3-0
FUL
D1-1
Gol marcado (encajado)
7/6
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5

FC Barcelona vs. Aston Villa: balance de enfrentamientos directos

FC Barcelona vs. Aston Villa: las clasificaciones

#
PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
4400185+1312
W
W
W
W
2
Aston VillaAston VillaAVL
4301124+89
L
W
W
W
3
BarcelonaBarcelonaBAR
4301126+69
W
L
W
W
4
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
W
W
W
5
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
W
W
W
6
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
430184+49
W
L
W
W
7
Real BetisReal BetisBET
330074+39
W
W
W
8
RomaRomaROM
4211105+57
W
W
L
D
9
ArsenalArsenalARS
321062+47
D
W
W
10
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
421174+37
L
D
W
W
11
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
4130105+56
D
D
D
W
12
ComoComoCOM
3201105+56
W
L
W
13
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
W
L
W
14
BrujasBrujasCLB
320196+36
W
W
L
15
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
W
L
W
16
Inter MilánInter MilánINT
42026606
W
W
L
L
17
GalatasarayGalatasarayGAL
420289-16
W
W
L
L
18
LASKLASKLAS
420279-26
W
W
L
L
19
Atlético MadridAtlético MadridATM
412143+15
D
D
W
L
20
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
41124404
L
L
W
D
21
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
31112204
W
L
D
22
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
411249-54
D
L
W
L
23
SSC NápolesSSC NápolesNAP
310257-23
W
L
L
24
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
410358-33
L
L
L
W
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
L
W
L
26
VillarrealVillarrealVIL
4103812-43
L
L
W
L
27
LensLensRCL
310237-43
L
L
W
28
FeyenoordFeyenoordFEY
410349-53
L
L
W
L
29
AEK AtenasAEK AtenasAEK
310238-53
L
L
W
30
RB LeipzigRB LeipzigRBL
310238-53
L
W
L
31
FenerbahceFenerbahceFB
302139-62
D
L
D
32
Slavia PragaSlavia PragaSLP
301247-31
D
L
L
33
VikingVikingVIK
301259-41
L
D
L
34
LilleLilleLIL
4013410-61
D
L
L
L
35
FC OportoFC OportoPOR
300326-40
L
L
L
36
SlovanSlovanSBR
4004114-130
L
L
L
L
Clasificación para cuartos de final

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