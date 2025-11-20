Elche vs. Real Madrid, LaLiga: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Elche recibe a Real Madrid este domingo 23 de noviembre a las 21:00 horas en el estadio Manuel Martínez Valero, por la décima tercera jornada de la temporada 2025-2026 de LaLiga.

Sigue aquí en directo el Elche vs. Real Madrid de LaLiga 2025-26

Los Ilicitanos llegan al compromiso después de empatar por marcador de 1-1 frente a la Real Sociedad en la fecha 12, Álvaro Rodríguez. El equipo dirigido por Eder Sarabia es décimo primero en la clasificación con 15 puntos.

Por su parte, los Merengues igualaron por 0-0 ante Rayo Vallecano en su más reciente partido de liga. El cuadro a cargo de Xabi Alonso es líder en la tabla con 31 unidades.

Cómo ver Elche vs Real Mdrid, LaLiga 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONA CANAL O STREAMING España M+ LaLiga, M+ LaLiga HDR, Movistar Plus+, M+ Vamos 2, Orange Fútbol 1, LaLiga TV Bar Sudamérica DSports y DGO México Sky Sports Estados Unidos ESPN Deportes, ESPN App, Fubo Sports

El partido estará disponible en España a través de M+ LaLiga, M+ LaLiga HDR, Movistar Plus+, M+ Vamos 2, Orange Fútbol 1 y LaLiga TV Bar, mientras que en México se podrá seguir por Sky Sports.

En Sudamérica el duelo será transmitido por DSports y DGO. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de ESPN Deportes, ESPN App y Fubo Sports.

Hora de inicio de Elche vs Real Madrid

Primera División - Primera División Estadio Martinez Valero

El partido se disputa este domingo 23 de noviembre a las 21:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Manuel Martínez Valero.

México:14:00 horas

Argentina: 17:00 horas

17:00 horas Estados Unidos:15:00 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Noticias del Elche

Víctor Chust charló en conferencia de prensa sobre el duelo con el Real Madrid y habló de su pasado Merengue y de lo que espera del compromiso del fin de semana.

"Gracias al Madrid soy el jugador que soy, pero me debo al Elche y voy a muerte con esto. Los compañeros y el cuerpo técnico me lo han hecho muy fácil y puede que ahora esté en mi mejor momento".

"Espero un Madrid motivado. Sé la exigencia que hay ahí y más después de dos pinchazos. Vendrán aquí a ganar y nosotros, a lo nuestro. A ver si sumamos los tres puntos".

Noticias del Real Madrid

Los Blancos recibieron una mala noticia tras la fecha FIFA, ya que Militao regresó con una lesión muscular en la pierna derecha que no le permitirá enfrentar al Elche.

