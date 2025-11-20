Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Primera División
team-logoElche
Estadio Martinez Valero
team-logoReal Madrid
Mira el partido (España)Mira el partido (Estados Unidos)
Andrés Roberto Flores Bocanegra

Elche vs. Real Madrid, LaLiga: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Cómo ver el partido de LaLiga entre Elche y Real Madrid, así como la hora de inicio y noticias del equipo.

Elche recibe a Real Madrid este domingo 23 de noviembre a las 21:00 horas en el estadio Manuel Martínez Valero, por la décima tercera jornada de la temporada 2025-2026 de LaLiga.

Sigue aquí en directo el Elche vs. Real Madrid de LaLiga 2025-26

Los Ilicitanos llegan al compromiso después de empatar por marcador de 1-1 frente a la Real Sociedad en la fecha 12, Álvaro Rodríguez. El equipo dirigido por Eder Sarabia es décimo primero en la clasificación con 15 puntos.

Por su parte, los Merengues igualaron por 0-0 ante Rayo Vallecano en su más reciente partido de liga. El cuadro a cargo de Xabi Alonso es líder en la tabla con 31 unidades.

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Elche vs Real Mdrid, LaLiga 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONACANAL O STREAMING
EspañaM+ LaLiga, M+ LaLiga HDR, Movistar Plus+, M+ Vamos 2, Orange Fútbol 1, LaLiga TV Bar
SudaméricaDSports y DGO
MéxicoSky Sports
Estados UnidosESPN Deportes, ESPN App, Fubo Sports

El partido estará disponible en España a través de M+ LaLiga, M+ LaLiga HDR, Movistar Plus+, M+ Vamos 2, Orange Fútbol 1 y LaLiga TV Bar, mientras que en México se podrá seguir por Sky Sports.

En Sudamérica el duelo será transmitido por DSports y DGO. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de ESPN Deportes, ESPN App y Fubo Sports.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Hora de inicio de Elche vs Real Madrid

crest
Primera División - Primera División
Estadio Martinez Valero

El partido se disputa este domingo 23 de noviembre a las 21:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Manuel Martínez Valero.

  • México:14:00 horas
  • Argentina:17:00 horas
  • Estados Unidos:15:00 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Elche contra Real Madrid alineaciones

ElcheHome team crest

5-3-2

Formación

3-4-1-2

Home team crestRMA
13
I. Pena
22
D. Affengruber
39
H. Fort
15
A. Nunez
11
G. Valera
23
V. Chust
14
C
A. Febas
8
M. Aguado
19
G. Diangana
10
R. Mir
9
A. Silva
1
C
T. Courtois
24
D. Huijsen
17
R. Asencio
18
A. Carreras
15
A. Guler
5
J. Bellingham
12
T. Alexander-Arnold
20
Francisco García
19
D. Ceballos
11
Rodrygo
10
K. Mbappe

3-4-1-2

RMAAway team crest

ELC
-Alineación

Suplentes

Manager

  • E. Sarabia

RMA
-Alineación

Suplentes

Manager

  • X. Alonso

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

Lesiones y suspensiones

Noticias del Elche

Víctor Chust charló en conferencia de prensa sobre el duelo con el Real Madrid y habló de su pasado Merengue y de lo que espera del compromiso del fin de semana.

"Gracias al Madrid soy el jugador que soy, pero me debo al Elche y voy a muerte con esto. Los compañeros y el cuerpo técnico me lo han hecho muy fácil y puede que ahora esté en mi mejor momento".

"Espero un Madrid motivado. Sé la exigencia que hay ahí y más después de dos pinchazos. Vendrán aquí a ganar y nosotros, a lo nuestro. A ver si sumamos los tres puntos".

Noticias del Real Madrid

Los Blancos recibieron una mala noticia tras la fecha FIFA, ya que Militao regresó con una lesión muscular en la pierna derecha que no le permitirá enfrentar al Elche.

Cómo llegan al partido

ELC
-Formulario

Gol marcado (encajado)
6/5
Partidos de más de 2.5 goles
2/5
Ambos equipos anotaron
2/5

RMA
-Formulario

Gol marcado (encajado)
7/2
Partidos de más de 2.5 goles
2/5
Ambos equipos anotaron
1/5

Historial de Enfrentamientos Directos

ELC

Últimos partidos

RMA

0

Victorias

1

Empate

4

Victorias

4

Goles marcados

13
Partidos de más de 2.5 goles
5/5
Ambos equipos anotaron
3/5

Clasificación

Enlaces útiles

