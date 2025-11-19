'¡Solo faltó que se quejaran al Papa!' - El presidente de La Liga critica al Real Madrid por organizar un partido de la NFL en el Bernabéu después de la 'cruzada' contra el partido del Barcelona que se jugaría en Miami

La liga había planeado albergar el Villarreal vs Barcelona el 20 de diciembre en el Hard Rock Stadium de Miami, marcando el primer partido de La Liga jugado en los Estados Unidos. Sin embargo, el Madrid presentó múltiples quejas formales al Ministerio de Deportes de España y argumentó públicamente que trasladar un partido doméstico al extranjero a mitad de temporada interrumpiría la equidad deportiva. Jugadores, incluidos Thibaut Courtois y Frenkie de Jong, también criticaron el plan desde una perspectiva de bienestar de los jugadores.

La reacción negativa se extendió por toda la liga. Los jugadores realizaron una protesta silenciosa coordinada de 15 segundos al inicio de cada partido en octubre, liderada por la unión de jugadores españoles (AFE). El partido fue finalmente cancelado a finales de octubre después de que el organizador se retirara debido a la 'incertidumbre en España'. Fue la segunda vez que un partido de La Liga en el extranjero fue bloqueado después de un intento similar en 2018.

Tanto el Barça como el Villarreal se quedaron furiosos con la cancelación, mientras que Tebas describió la decisión como 'una derrota para el futuro del fútbol español' y sugirió que poderosas instituciones y clubes se oponían al progreso.

"Hoy, el fútbol español ha perdido una oportunidad de avanzar, proyectarse globalmente y fortalecer su futuro", escribió en ese momento.