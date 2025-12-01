Cómo ver el partido de hoy entre Newcastle y Tottenham de la Premier League: transmisión en vivo, canal de TV y hora de inicio

Newcastle United regresa a casa con excelente ánimo para recibir a un Tottenham abatido en la Premier League.

Newcastle United cobró vida en la Premier League con dos victorias consecutivas contundentes. Aseguraron una victoria clínica de 2-1 contra el Manchester City en casa. El fin de semana, encendieron el modo turbo contra el Everton para conseguir su primera victoria fuera de casa de la temporada en la liga. Nick Woltemade está cumpliendo con las expectativas, ya que las Urracas ahora están a tres puntos de los puestos europeos.

Tottenham, por su parte, no ha ganado en sus últimos cuatro partidos de liga. La semana pasada fue tan mal como pudo haber sido para los Lilywhites. Comenzó con una humillante derrota de 4-1 ante el Arsenal en el Derbi del Norte de Londres. La derrota a mitad de semana 5-3 ante PSG añadió más sal a sus heridas de Supercopa. El fin de semana, un Fulham inconsistente los venció de manera clínica. Esta racha de una victoria en siete partidos puso al nuevo entrenador Thomas Frank bajo una presión inmensa. Con un ataque desafilado y errores en la defensa, sus propios seguidores ya están abucheando a los jugadores. Frank sabe que solo una racha de victorias cambiará la situación y le dará algo de tiempo para encontrar su lugar en el club. Fue Newcastle quien inició su racha de derrotas cuando ambos equipos se enfrentaron en la Carabao Cup.

Cómo ver Newcastle United vs Tottenham en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

España DAZN Sudamérica Disney+ Premium México TNT Sports, HBO Max Estado Unidos Peacock

Cómo ver desde cualquier lugar con una VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los partidos utilizando tu servicio de streaming habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al hacer streaming. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para hacer streaming de deportes.

Hora de inicio del partido Newcastle United vs Tottenham

Premier League - Premier League St James' Park

El partido de la Premier League entre Newcastle United y Tottenham se celebrará en St. James' Park el 2 de diciembre de 2025, a las 21:15, hora de España, 14:15 horas de México, 17:15 horas de Argentina y 15:15 horas del Este de los Estados Unidos.

Noticias y equipos de Newcastle United vs Tottenham

Noticias del equipo Newcastle United

Howe aprovechó el momento de los problemas en la ingle de Nick Pope para darle a Aaron Ramsdale el puesto de número uno después de los recientes errores de Pope. Se espera que Ramsdale sea el portero titular en el futuro próximo. Pope se une a Kieran Trippier, Yoane Wissa y Will Osula en la sala de tratamiento mientras Sven Botman enfrenta una prueba de condición física de última hora. A pesar de un gol el fin de semana, Lewis Miley podría ser relegado al banco a mitad de semana.

Alineaciones Previstos: Ramsdale; Livramento, Thiaw, Burn, Hall; Tonali, Guimaraes, Joelinton; Elanga, Woltemade, Barnes

Noticias del equipo Tottenham

Frank estará contento de tener a Cristian Romero de vuelta tras su suspensión por tarjeta amarilla para guiar a una defensa endeble. Sin embargo, todas las demás posiciones en la alineación titular están sujetas a rotación, ya que el entrenador está cambiando frenéticamente las formaciones para encontrar una exitosa. Podría terminar utilizando a Randal Kolo Muani como el único delantero e introducir algo de creatividad central detrás de él.

Alineaciones Previstos: Vicario; Porro, Romero, Van de Ven, Spence; Gray, Palhinha; Kudus, Bergvall, Simons; Kolo-Muani

Forma

Historial de Enfrentamientos

Clasificación

Enlaces útiles