Benfica vs. Real Madrid, Champions League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Cómo ver el partido de la Champions League entre Benfica y Real Madrid, así como la hora de inicio y noticias del equipo.

Benfica recibe a Real Madrid este miércoles 28 de enero a las 21:00 horas (tiempo de España) en el estadio Da Luz, por la octava y última jornada de la fase de liga de la temporada 2025-2026 de la Champions League.

Sigue aquí en directo el Benfica vs. Real Madrid de la Champions League 2025-26

Los Encarnados llegan al compromiso después de perder por marcador de 0-2 a manos de la Juventus en la fecha 7. El equipo dirigido por José Mourinho es vigésimo noveno en la clasificación con seis puntos, obligados a ganar para mantener su pocas posibilidades de meterse al playoff, esperando también una combinación de resultados que le favorezca.

Por su parte, los Merengues vencieron por 6-1 a Mónaco en su más reciente partido en el certamen continental, con un doblete de Kylian Mbappé, junto a las anotaciones de Franco Mastantuono, Vinícius Júnior yJude Bellingham. El cuadro a cargo de Álvaro Arbeloa es tercero en la tabla con 15 unidades, aún obligado a sumar para asegurar su lugar en el top 8 y con ello un lugar directo a los octavos de final.

Aquí, GOAL te trae todo lo que necesitas saber sobre cómo ver, incluidos los detalles de TV, transmisión y más.

Cómo ver Benfica vs Real Madrid, Champions League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

Disney+Ver aquí
Movistar+Ver aquí

El partido estará disponible en España a través de M+ Liga de Campeones,M+ Liga de Campeones 6, Movistar Plus+, Orange Fútbol 1 y LaLiga TV Bar, mientras que en México se podrá seguir por FOX One.

En Sudamérica el duelo será transmitido por FOX Sports (Argentina), ESPN Premium (Chile), ESPN 2 (Colombia, Ecuador y Venezuela), ESPN (resto de Sudamérica) y Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de UniMás, con ESPN y Disney+ como la opción para Centroamérica.

Cómo ver en cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los partidos con tu servicio de streaming habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al hacer streaming. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de los GOAL sobre las mejores VPN para streaming de deportes.

Hora de inicio del partido Benfica vs Real Madrid

El partido se disputa este miércoles 28 de enero a las 21:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Da Luz.

  • México: 14:00 horas
  • Argentina: 17:00 horas
  • Estados Unidos: 15:00 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y plantillas

Benfica contra Real Madrid alineaciones probables

BenficaHome team crest

4-2-3-1

Formación

4-3-3

Home team crestRMA
1
A. Trubin
26
S. Dahl
44
T. Araujo
17
A. Dedic
30
Nicolás Otamendi
18
L. Barreiro
10
G. Sudakov
25
G. Prestianni
8
F. Aursnes
21
A. Schjelderup
14
V. Pavlidis
1
T. Courtois
8
F. Valverde
6
E. Camavinga
17
R. Asencio
24
D. Huijsen
15
A. Guler
5
J. Bellingham
14
A. Tchouameni
10
K. Mbappe
7
Vinicius Junior
30
F. Mastantuono

4-3-3

RMAAway team crest

Alineación probable

Suplentes

Manager

  • J. Mourinho

Alineación probable

Suplentes

Manager

  • Álvaro Arbeloa

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

Lesiones y suspensiones

Noticias del equipo Benfica

Los Encarnados vienen de una contundente victoria por 4-0 sobre Estrela Amadora en la Primeira Liga, con un par de goles de Vangelis Pavlidis, acompañados por los tantos de Sidny Lopes y Anisio Cabral. Sin embargo, se mantienen a siete puntos de distancia del Porto en la lucha por el título.

Noticias del equipo Real Madrid

Los Blancos consiguieron un importante triunfo por 2-0 frente a Villarreal en calidad de visitante en LaLiga, con un doblete de Kylian Mbappé. Los Merengues se encuentran solo una unidad por debajo del Barcelona en la tabla general.

Forma

BEN
-Formulario

Gol marcado (encajado)
7/6
Partidos de más de 2.5 goles
2/5
Ambos equipos anotaron
1/5

RMA
-Formulario

Gol marcado (encajado)
14/7
Partidos de más de 2.5 goles
3/5
Ambos equipos anotaron
3/5

Historial de enfrentamientos directos

BEN

Último partidos

RMA

1

Victoria

0

Empates

0

Victorias

5

Goles marcados

2
Partidos de más de 2.5 goles
1/1
Ambos equipos anotaron
1/1

Clasificaciones

Enlaces útiles

