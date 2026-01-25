Endrick anota un impresionante hat-trick para el Lyon en la victoria por 5-2 sobre el Metz mientras continúa el sensacional inicio de la cesión del jugador del Real Madrid en Francia

Endrick se despidió del Real Madrid sin haber logrado registrar un gol para el Real desde abril de 2025. Esa sequía se ha roto de manera espectacular. El talentoso adolescente anotó en su debut con el Lyon en un enfrentamiento de la Coupe de France contra el Lille, con una confiada volea con el pie izquierdo que terminó en el fondo de la red.

Luego pasó a brillar en su debut en la Ligue 1 contra el Brest, con el sudamericano teniendo libertad para moverse mientras sus pies danzantes hacían su magia alrededor de los oponentes en las bandas. Puede operar en las bandas o por el centro.

El Lyon está sacando lo mejor de Endrick, con un balón de partido siendo pasado a su lado tras una convincente victoria sobre el Metz. El delantero brasileño abrió el marcador en ese encuentro dentro de los primeros 11 minutos, antes de añadir su segundo del juego en el tiempo de descuento de la primera mitad. Un notable triplete se completó en el minuto 87 al convertir desde el punto de penalti.

