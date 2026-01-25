Kylian Mbappé dedica su penal a lo Panenka a Brahim Diaz durante la victoria del Real Madrid en Villarreal

Momentos después de que a Senegal se le anulara un gol de manera controvertida en la final de la AFCON a principios de este mes, Brahim Díaz ganó un penalti muy debatido, lo que llevó a Los Leones de Teranga a salir del campo en protesta. Tras una larga demora, Díaz no pudo ejecutar su dudoso penalti a lo Panenka, y Senegal continuó para ganar la final en la prórroga. Después de esa dolorosa derrota, el hombre del Real Madrid admitió que había "fallado" y se disculpó desde el "fondo de mi corazón".

Escribió en Instagram: "Mi alma duele. Soñé con este título gracias a todo el amor que todos me dieron, cada mensaje, cada muestra de apoyo que me hizo sentir que no estaba solo. Luché con todo lo que tenía, con mi corazón por encima de todo. Ayer fallé y asumo toda la responsabilidad. Me disculpo desde el fondo de mi corazón. Será difícil para mí recuperarme, porque esta herida no se cura fácilmente ... pero lo intentaré. No por mí mismo, sino por todos los que creyeron en mí y por todos los que sufrieron conmigo. Seguiré adelante hasta que un día pueda devolverles todo este amor y convertirme en una fuente de orgullo para mi pueblo marroquí."