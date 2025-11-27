AS Roma vs. Napoli, Serie A: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

AS Roma recibe a Napoli este domingo 30 de noviembre a las 20:45 horas (España) en el estadio Olímpico, por la décima tercera jornada de la temporada 2025-2026 de la Serie A.

Sigue aquí en directo el AS Roma vs. Napoli de la Serie A 2025-26

La Loba llega al compromiso después de vencer por marcador de 3-1 a Cremonese en la fecha 12, con goles de Matías Soulé, Evan Ferguson y Wesley. El equipo dirigido por Gian Piero Gasperini es líder en la clasificación con 27 puntos.

Por su parte, los Azzurri derrotaron por 3-1 a Atalanta en su más reciente partido de liga, con un doblete de David Neres, junto a una anotación de Noa Lang. El cuadro a cargo de Antonio Conte es tercero en la tabla con 25 unidades.

Cómo ver AS Roma vs Napoli, Serie A 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONA CANAL O STREAMING España DAZN Sudamérica Disney+ México ESPN, Disney+ Estados Unidos FOX Deportes, DAZN, Paramount+, Fubo Sports

El partido estará disponible en España a través de DAZN, mientras que en México se podrá seguir por ESPN y Disney+.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de FOX Deportes, DAZN, Paramount+ y Fubo Sports.

Hora de inicio de AS Roma vs Napoli

Serie A - Serie A Stadio Olimpico, Rome

El partido se disputa este domingo 30 de noviembre a las 20:45 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Olímpico.

México:13:45 horas

Argentina:16:45 horas

Estados Unidos:14:45 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Noticias del AS Roma

La Loba es la gran y grata sorpresa de la temporada, líder en solitario y sin dar señales de poner freno a su impulso.

Noticias del Napoli

Los Azzurri consiguieron un importante triunfo a mitad de semana en la Champions League por 2-0 sobre Qarabag, con gol de Scott McTominay.

Cómo llegan al partido

Historial de Enfrentamientos Directos

Clasificación

