Angola vs. Argentina, amistoso internacional: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Angola recibe a Argentina este viernes 14 de noviembre a las 13:00 horas (tiempo de Argentina) en el estadio 11 de Novembro de Luanda, en partido amistoso internacional de fecha FIFA.
Sigue aquí en directo el Angola vs. Argentina, partido amistoso internacional
La Albiceleste llega al partido después de sumar un par de triunfos la pasada fecha FIFA frente a Venezuela (1-0) y Puerto Rico (6-0).
Por su parte, las Palancas Negras vienen de terminar su participación en las eliminatorias africanas para el Mundial 2026, donde quedaron eliminados, superados por Cabo Verde y Camerún.
Cómo ver Angola vs Argentina, amistoso internacional: Canales de TV y transmisiones en vivo
|PAÍS O ZONA
|CANAL O STREAMING
|España
|Por confirmar
|Sudamérica
|México
|Por confirmar
|Estados Unidos
|TyC Sports Internacional
El partido será transmitido en Argentina por TyC Sports y Telefe.
En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de TyC Sports Internacional.
Cómo ver desde cualquier lugar con VPN
Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.
Hora de inicio de Argentina vs Puerto Rico
El partido se disputa este viernes 14 de noviembre a las 13:00 horas (Argentina) y tendrá como escenario el estadio 11 de Novembro.
- México:10:00 horas
- España:17:00 horas
- Estados Unidos:11:00 (tiempo del este)
Noticias del equipo y escuadras
Noticias de la Selección de Angola
Las Palancas Negras no lograron clasificar a la Copa del Mundo, por lo que tendrán que seguir esperando, después de su primera participación en 2006.
Noticias de la Selección de Argentina
Lionel Messi habló recientemente en entrevista con el diario Sport sobre diferentes temas, incluyendo su futuro profesional y la Copa del Mundo.
"En el momento que yo vea que físicamente no estoy, que me cuesta dentro de la cancha o no lo disfruto, será el momento de dar el fin, pero, hoy por hoy, lo disfruto, me siento bien y en eso estamos".
"No quiero ser, entre comillas, una carga. Me quiero sentir bien físicamente, estar seguro de que puedo ayudar y aportar cosas al grupo", explicó Messi.
Cómo llegan al partido
Historial de Enfrentamientos Directos
Clasificación
Enlaces útiles
Enzo Fernández revela lesión de cuatro meses y se pierde el parón internacional con Argentina en noviembre
'No quiero ser una carga' - Lionel Messi duda sobre su participación en el Mundial 2026 con Argentina
Adidas revela los nuevos uniformes de local para la Copa Mundial de la FIFA 2026, incluidas Alemania, Argentina y España
'Nadie estará preparado' para el retiro de Lionel Messi, ya que el compañero de equipo de Argentina está en la oscuridad sobre el posible traspaso del ícono del Barcelona