Alavés vs. Real Madrid, LaLiga: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Alavés recibe a Real Madrid este domingo 14 de diciembre a las 21:00 horas (tiempo de España) en el estadio Mendizorroza, por la décima sexta jornada de la temporada 2025-2026 de LaLiga.
Sigue aquí en directo el Alavés vs. Real Madrid de LaLiga 2025-26
Los Babazorros llega al compromiso después de vencer por marcador de 1-0 a la Real Sociedad en la fecha 15, con gol de Lucas Boye. El equipo dirigido por Eduardo Coudet es décimo primero en la clasificación con 18 puntos.
Por su parte, los Merengues perdieron por 0-2 a manos de Celta de Vigo en su más reciente partido de liga, con tarjetas rojas incluidas para Fran García, Endrick y Álvaro Carreras. El cuadro a cargo de Xabi Alonso es segundo en la tabla con 36 unidades, cuatro por detrás del Barcelona en la lucha por el título.
Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.
Cómo ver Alavés vs Real Madrid, LaLiga 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo
|Fubo
|Ver aquí
|DAZN
|Ver aquí
|Disney+
|Ver aquí
El partido estará disponible en España a través de DAZN, DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2 y LaLiga TV Bar, mientras que en México se podrá seguir por Sky Sports.
En Sudamérica el duelo será transmitido por ESPN y Disney+. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de ESPN Deportes, ESPN App y Fubo Sports.
Cómo ver desde cualquier lugar con VPN
Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.
Hora de inicio de Alavés vs Real Madrid
El partido se disputa este domingo 14 de diciembre a las 21:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio de Mendizorroza.
- México:14:00 horas
- Argentina:17:00 horas
- Estados Unidos:15:00 horas (tiempo del este)
Noticias del equipo y escuadras
Noticias del Alavés
Los Babazorros han quedado emparejados con el Sevilla para la ronda de dieciseisavos de final de la Copa del Rey, duelo que se disputará el miércoles 17 de diciembre.
El cruce luce parejo, ya que ambos equipos llevan rendimientos similares en LaLiga, con el Alavés solo un punto por encima de los Nervionenses en la clasificación.
Noticias del Real Madrid
Por su parte, los Merengues tendrán su cruce de la ronda de los 32 mejores de la Copa del Rey frente al Talavera, un club que en el papel parece tener pocas posibilidades de dar la gran sorpresa. El juego está programado para llevarse a cabo miércoles 17 de diciembre.
Cómo llegan al partido
Historial de Enfrentamientos Directos
Clasificación
