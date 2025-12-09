Getty Images Sport
Kylian Mbappé causa alarma en el Real Madrid y se pierde el entrenamiento antes del crucial choque de Champions League contra el Manchester City
Mbappe una ausencia sorpresa en el entrenamiento
Alonso no hizo referencia a ninguna lesión de Mbappé durante su conferencia de prensa previa al partido contra el City. Sin embargo, en la sesión de entrenamiento posterior, los periodistas observaron que el delantero estuvo ausente, al igual que el centrocampista Eduardo Camavinga.
Según informó la emisora española Cadena COPE, Mbappé habría sufrido un problema en su pierna izquierda, lo que lo convierte en una seria duda para el enfrentamiento ante el City.
- Getty Images
La lesión trae más presión para Xabi Alonso
Mbappé ha sido el jugador más destacado del Real Madrid esta temporada, sumando 25 goles entre LaLiga y la Champions League, además de cuatro asistencias. El francés está en camino de superar el récord de Cristiano Ronaldo de más goles en un año calendario para el club. Ha sido responsable de la mitad de los goles del equipo en la liga española y del 75% de los goles en la máxima competición europea, incluyendo cuatro tantos impresionantes en su último partido contra el Olympiacos.
Por su parte, Alonso afronta una presión enorme tras la dolorosa derrota 2-0 en casa ante el Celta de Vigo, un encuentro marcado también por las expulsiones de Álvaro Carreras y Fran García, y la lesión muscular de Eder Militao, que lo mantendrá fuera de cuatro meses. El resultado dejó al Madrid a cuatro puntos del Barcelona en la lucha por el título, habiendo ganado solo dos de sus últimos siete encuentros en todas las competiciones.
Duelo Mbappe-Haaland en riesgo
Con Mbappé anotando 25 goles para el Madrid y Erling Haaland sumando 20 tantos en 20 partidos para el City, se esperaba un duelo entre dos de los delanteros más temibles de Europa. Además, ambos se verán las caras en la Copa del Mundo del próximo año, cuando Francia se enfrente a Noruega.
Mbappé ya había causado estragos en el enfrentamiento de la temporada pasada, logrando un hat-trick en la victoria 3-1 del Madrid en el Bernabéu durante el partido de vuelta del play-off, y anotando también en la victoria 3-2 en la ida en el Etihad Stadium. Haaland marcó dos goles en la ida, pero se perdió la vuelta por lesión y aún no ha anotado en sus dos visitas previas a Madrid.
"Al final del día, debemos defender como unidad y mostrar un compromiso defensivo serio", declaró el mediocampista del Madrid Aurelien Tchouameni. "Nos enfrentamos a un equipo de primer nivel con Haaland, y su forma actual es increíble. Si jugamos a nuestro mejor nivel, podemos ganar. Hablaremos del plan de juego con el entrenador ahora.
"Tenemos muchos jugadores lesionados en defensa, pero contamos con varios que pueden rendir a alto nivel en esas posiciones. El City es un equipo excelente, especialmente con el balón. Les gusta tenerlo, y tendremos que ser muy compactos tanto al defender como al crear oportunidades cuando tengamos la pelota."
- AFP
Guardiola podría definir el futuro de Xabi Alonso
Guardiola podría marcar el destino de Alonso en el Madrid. Tras la derrota ante el City, las dudas sobre su continuidad crecen, apenas siete meses después de asumir el banquillo.
Alonso se mostró firme y tranquilo, resaltando su buena relación con jugadores y directiva: “Todos estamos en el mismo barco. Tenemos que pasar por momentos positivos y negativos. El próximo partido es una oportunidad, y necesitamos mantener la energía para que el Bernabéu disfrute lo que ve. La comunicación con la directiva es constante. Estamos unidos en esto”.
Por su parte, Tchouameni respaldó al entrenador y destacó que depende del equipo revertir la racha negativa: “Si no ganamos partidos, debemos mejorar nuestro desempeño con y sin balón. Todos tenemos que luchar, entrenador y equipo en la misma dirección. Tenemos la oportunidad de cambiar la dinámica y sumar más puntos en la Champions League”.
Anuncios