Xabi Alonso toma decisión clave sobre Kylian Mbappé tras lesión antes del choque con el Manchester City
Mbappé incluido en la convocatoria para el choque contra el Manchester City
Mbappé, talismán del Real Madrid esta temporada, se ausentó de la sesión pública del martes junto a su compatriota Eduardo Camavinga, lo que generó especulaciones sobre su disponibilidad para el partido. La emisora española Cadena Cope informó que el delantero sufrió un problema en la pierna izquierda, aumentando la preocupación entre los aficionados.
Sin embargo, Xabi Alonso tomó la decisión de disipar la incertidumbre al incluir al jugador de 26 años en la convocatoria oficial del día del partido, confirmando que al menos estará disponible como suplente en el Bernabéu.
El dominio de Mbappé y la dependencia de Real Madrid
Mbappé ha sido el motor del Real Madrid en la temporada 2025-26. Con 25 goles en todas las competiciones y cuatro asistencias en la Liga de Campeones, está en camino de superar el récord de Cristiano Ronaldo de 69 tantos en un año calendario para el club. En LaLiga, ha marcado la mitad de los goles del equipo, y en Europa su participación alcanza un impresionante 75%. Su última exhibición en la Champions League, un cuádruple gol contra el Olympiacos, subraya tanto su brillantez como la dependencia del Madrid en su figura.
La decisión de Xabi Alonso de incluir a Mbappé en la convocatoria llega en un momento crítico para su propia posición. La derrota en casa del Madrid por 2-0 ante el Celta de Vigo el domingo fue un golpe duro, sumando apenas dos victorias en los últimos siete partidos en todas las competiciones. La jornada se complicó aún más por las expulsiones de Álvaro Carreras y Fran García, y la grave lesión muscular de Éder Militão, que se espera lo deje fuera hasta cuatro meses. Este resultado amplió la brecha con el Barcelona a cuatro puntos en La Liga y aumentó la presión sobre Alonso, cuyo futuro podría depender del partido contra el Manchester City.
Aun así, un desafiante Alonso no piensa rendirse. Declaró: "Todos estamos en el mismo barco. Tenemos que afrontar tanto los momentos buenos como los malos. Necesitamos creer que el próximo partido es una oportunidad, y mañana tenemos un encuentro muy emocionante para todos nosotros. Debemos mantener la concentración y la energía para que el Bernabéu disfrute de lo que vea. La comunicación con la directiva es constante. Estamos unidos, todos juntos en esto, y mantengo una buena relación con ellos."
Real Madrid prepara el plan 'Endrick' como respaldo para Mbappé
Con Mbappé ausente en el entrenamiento y con dudas sobre su estado físico, Alonso dedicó el martes a trabajar de cerca con el joven delantero Endrick. El brasileño, que ha tenido dificultades para sumar minutos desde su llegada en verano, recibió indicaciones especiales del entrenador, lo que sugiere que podría tener un papel relevante contra el Manchester City.
Marca ha bautizado la estrategia como "Plan Endrick", con el jugador de 18 años previsto para empezar el partido o entrar desde el banquillo, marcando su primera aparición desde el 1 de noviembre. Gonzalo García, quien ha contado con más regularidad esta temporada, es otra opción en ataque si Mbappé no puede liderar la delantera.
Sin embargo, el enfoque sigue centrado en el francés: sin su máxima versión, las perspectivas del Madrid se ven significativamente reducidas.
El Real Madrid apuesta por la fuerza colectiva en plena crisis de lesiones
Aún se desconoce si Mbappé arrancará desde el inicio. Alonso, bajo una enorme presión y en un momento decisivo de su turbulento mandato, podría arriesgarse con la condición física de un jugador que ha cargado al equipo casi por completo durante la temporada. La defensa del Madrid también está diezmada por las lesiones: Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen, Dani Carvajal y Éder Militão no estarán disponibles, dejando al equipo en una situación complicada. Por eso no sorprendió que el centrocampista Aurélien Tchouaméni reconociera el desafío que supone contener la amenaza ofensiva del Manchester City, especialmente la de Erling Haaland.
"Si no ganamos partidos, es porque debemos hacer las cosas mejor con y sin balón, con compromiso de todos, y jugar mejor tanto en defensa como en ataque. Esperamos mejorar y ganar más encuentros, porque lo que está pasando ahora no puede continuar," dijo.
"Estamos todos juntos. Si queremos ganar, todos debemos luchar, entrenador y equipo en la misma dirección. Somos nosotros los que estamos en el campo, y debemos hacerlo mejor allí. Tenemos una gran oportunidad para cambiar la dinámica y sumar más puntos en la Champions League."
