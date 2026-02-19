¡Thibaut Courtois tiene un nuevo club! El portero del Real Madrid se convierte en accionista del club francés

Le Mans escribió en un comunicado del club: «Thibaut Courtois, dos veces ganador de la Liga de Campeones de la UEFA y portero emblemático, aporta su experiencia de alto nivel, tanto dentro como fuera del campo».

Y continuó: «Tras adquirir una participación en el Le Mans FC este verano, el grupo brasileño OutField da ahora un paso más al cerrar la adquisición del club junto con un grupo reforzado de deportistas de renombre mundial e inversores europeos.

Este mayor compromiso tiene como objetivo acelerar y consolidar el desarrollo estructural del Le Mans FC. En colaboración con Thierry Gomez, presidente del club, OutField proporcionará los recursos necesarios para apoyar y amplificar el crecimiento del proyecto.

Uno de los pilares del proyecto ya está en marcha: la construcción de un centro de entrenamiento dedicado al desarrollo del talento local. A medio plazo, el objetivo es convertir al Le Mans FC en un referente nacional en el desarrollo de la cantera, convirtiéndolo en un motor estratégico de crecimiento y una cantera sostenible para el primer equipo».