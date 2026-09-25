El Real Madrid sigue de cerca a las estrellas del City en medio de la crisis legal

Según se informa, el Real Madrid está en máxima alerta mientras sigue de cerca el drama legal en desarrollo en el Manchester City, con el presidente del club, Florentino Pérez, atento a un posible movimiento por varias estrellas del Etihad. El gigante español está entre varios pesos pesados de Europa que esperan ver si unas sanciones severas podrían obligar a una venta apresurada de talento de talla mundial en los próximos mercados de fichajes.