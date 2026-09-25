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Primera División

Primera División Resumen

FBL-EUR-NATIONS-TUR-FRA

¡Zidane rompe la maldición de Francia! El nuevo seleccionador gana en su debut con Francia mientras Mbappe está lesionado

Zinedine Zidane superó con éxito su primer partido como seleccionador de Francia, al lograr una trabajada victoria por 1-0 ante Turquía en la Nations League. Sin embargo, la ocasión histórica quedó empañada por una importante preocupación en forma de lesión para su talismán Kylian Mbappe, que tuvo que ser sustituido poco después de marcar el gol de la victoria.

K. MbappeFrancia
Real Madrid CF v Real Oviedo - LaLiga EA Sports

El Real Madrid sigue de cerca a las estrellas del City en medio de la crisis legal

Según se informa, el Real Madrid está en máxima alerta mientras sigue de cerca el drama legal en desarrollo en el Manchester City, con el presidente del club, Florentino Pérez, atento a un posible movimiento por varias estrellas del Etihad. El gigante español está entre varios pesos pesados de Europa que esperan ver si unas sanciones severas podrían obligar a una venta apresurada de talento de talla mundial en los próximos mercados de fichajes.

E. HaalandManchester City
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