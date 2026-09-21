Parece que la salida de Luka Modric y Toni Kroos ha dejado un vacío evidente en el sistema del Real Madrid, especialmente en la forma de ayudar a Vinicius Junior a aprovechar su velocidad y a moverse por los espacios adecuados dentro del campo.

Los participantes en el programa "Bar Cerquillo y Flaquito" de la emisora "Cadena SER" señalaron que el extremo brasileño se beneficiaba anteriormente de la presencia de la dupla en el centro del campo, ya que Modric y Kroos orientaban sus movimientos y le proporcionaban los balones que le ayudaban a enfrentarse a los defensores y a lanzarse a la espalda de las líneas.

Eloy Lucena explicó que Vinicius encontraba en Modric y Kroos a jugadores capaces de leer sus movimientos y de suministrarle los pases adecuados, algo que le ayudó a mostrarse de forma más determinante durante los últimos años.

Lucena dijo que le gustaría escuchar la valoración de Modric y Kroos sobre el rendimiento del centro del campo actual del Real Madrid, añadiendo que se pregunta qué podrían decir ambos jugadores si estuvieran sentados fuera del campo y siguieran los partidos del equipo en la actualidad.

Los analistas del programa consideran que el descenso de la influencia de Vinicius no está relacionado únicamente con el jugador, sino que también se ve afectado por la forma de construir el juego dentro del equipo, ante la ausencia de jugadores que posean la capacidad de pasar el balón con rapidez y precisión a los espacios que el extremo brasileño sabe aprovechar.

Esto ocurre en un momento en el que el Real Madrid afronta críticas por su falta de fluidez en el centro del campo, ya que no basta con tener jugadores dotados de velocidad en la línea delantera si no reciben el apoyo y los pases necesarios de los centrocampistas.

Según esta valoración, la tarea de José Mourinho no se limita a recuperar la mejor versión de Vinicius, sino que se extiende a encontrar un sistema que le brinde las condiciones que anteriormente le ayudaron a marcar la diferencia, como ocurría cuando se apoyaba en los pases de Modric y Kroos y en sus movimientos inteligentes.

Güler fuera de su posición y Bernardo Silva en el banquillo

Lucena considera que Arda Güler no juega en su posición natural, lo que limita su capacidad de influir en los partidos, mientras que Bernardo Silva recibe pocos minutos pese a poseer la experiencia y la capacidad de mejorar la construcción del juego, y también señaló que Ceballos no recibe las oportunidades suficientes para mostrar sus posibilidades.

Lucena pidió que las observaciones que plantea Mourinho en sus ruedas de prensa se reflejen en sus decisiones técnicas, en lugar de conformarse con las críticas verbales.

Dijo que el Real Madrid le dio a Vinicius 8 partidos para recuperar su nivel, y se preguntó por qué no se le concede a Bernardo Silva una oportunidad similar, aunque sea haciéndole participar en 4 partidos consecutivos.

Añadió que el Real Madrid no logró fichar a Rodri ni a Dominik Szoboszlai durante el verano, pero tiene a Bernardo Silva en el banquillo, un jugador que puede aportar soluciones adicionales en el centro del campo, especialmente ante la falta de fluidez en la construcción de los ataques del equipo.

Lucena criticó la decisión de Mourinho durante el derbi, después de que diera entrada a Eduardo Camavinga tras el primer cambio del Real Madrid, considerando que el regreso del jugador al terreno de juego no ofreció la solución requerida para los problemas que aparecieron en el enfrentamiento ante el Atlético de Madrid.