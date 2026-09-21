El diario deportivo francés publicó un mapa de calor de la primera mitad de los blancos. En él se puede ver que las superestrellas Kylian Mbappe y Vinicius Junior ocuparon durante los 45 primeros minutos prácticamente exactamente el mismo espacio sobre el campo.

A pesar de las dudas que ya habían surgido de antemano respecto a la compenetración entre ellos, Mourinho renunció a ajustes de personal y alineó de inicio a Mbappe y Vinicius junto a Jude Bellingham y Arda Güler.

Sin embargo, el cuarteto naufragó por la falta de equilibrio sobre el campo. En lugar de hacer aflorar las cualidades individuales mediante una inteligente ocupación de espacios, las piezas ofensivas se estorbaron mutuamente.

La constante superposición dentro del mismo radio de movimiento privó a los blancos de su pegada en ataque y dejó al descubierto claros problemas de compenetración en cuanto aumentó la intensidad del rival. En un duelo intenso, el equipo actuó a nivel organizativo de manera bastante desestructurada.

Diego Simeone: esta es la debilidad de Real Madrid

El entrenador del Atlético, Diego Simeone, aprovechó estas debilidades de manera consecuente y dijo sobre el desenlace del partido tras el pitido final: "Al margen de las expulsiones, el desarrollo del partido fue claro: un equipo tuvo más posesión, un equipo aprovechó los momentos decisivos y el otro equipo no creó las ocasiones de gol que normalmente tiene. Sabíamos dónde podíamos hacerles daño, y era en su lado izquierdo".

El análisis de L'Equipe fue incluso demoledor. "Mbappe y Vinicius se posicionaron durante toda la primera mitad casi en la misma zona, una escena que dejó claramente al descubierto el problema colectivo del Real Madrid y el mal reparto de roles dentro del equipo", escribió el diario.

La expulsión de Dean Huijsen en la segunda parte agravó aún más la situación de los visitantes. En inferioridad numérica, el Madrid encajó dos goles y acabó cayendo por 1-2.

Tras la derrota, Mourinho olfateó una conspiración, y Bellingham también criticó las decisiones del árbitro. Para el Real, además, fue un golpe doble: no solo no sumó puntos, sino que también el centrocampista Fede Valverde presuntamente sufrió una lesión grave.