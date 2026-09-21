José Mourinho, entrenador del Real Madrid, concluyó que su equipo sufre de claras debilidades cuando se enfrenta a rivales que se apoyan en los duelos físicos intensos y en un ritmo físico elevado, subrayando que Fede Valverde, Kylian Mbappé, Vinicius Junior y Arda Güler están obligados a desarrollar su capacidad para afrontar este tipo de partidos y a no retroceder ante sus adversarios en los grandes duelos.

Según un informe publicado por el portal español "Defensa Central", Mourinho consideró que los jugadores del Real Madrid necesitan más fuerza e inteligencia a la hora de gestionar los duelos, además de mejorar su comunicación con el árbitro, tras las observaciones que sacó del partido del derbi, que registró polémica arbitral y un rendimiento que no estuvo a la altura de las expectativas.

El técnico portugués había señalado en su rueda de prensa que la polémica arbitral no puede ignorarse, pero al mismo tiempo insistió en que eso no oculta los problemas que aparecieron en el rendimiento del Real Madrid.

Y aparecieron, según su valoración, varias dificultades en algunos jugadores a la hora de afrontar partidos que exigen solidez física y concentración mental durante todos sus minutos.

Mourinho considera que la fuerza requerida no se limita al aspecto físico, sino que también incluye la manera en que los jugadores gestionan las situaciones dentro del campo.

Criticó a Valverde por no permanecer sobre el terreno de juego tras recibir una patada de Kang-in Lee, estimando que el jugador del Atlético de Madrid habría aprovechado una situación similar de una manera diferente, y quizás habría exagerado en mostrar el dolor para conseguir una decisión arbitral más severa.

El técnico portugués relacionó este suceso con otro incidente que vivió el partido, cuando Cuti Romero se libró de recibir una tarjeta roja tras pisar la rodilla de Jude Bellingham.

El defensa argentino permaneció sobre el terreno de juego mientras gritaba de dolor, en una escena que Mourinho consideró que tenía como objetivo evitar un castigo más severo que la tarjeta que recibió, especialmente después de que pareciera que su situación se había vuelto difícil ante el árbitro.

Güler, Mbappé y Vinicius bajo vigilancia

Mourinho cree que Arda Güler necesita mejorar su presencia en los duelos individuales, después de que apareciera, desde su punto de vista, débil ante las entradas de los rivales.

Los jugadores del rival comenzaron a apuntarle desde los primeros minutos, conscientes de que posee un gran talento, mientras que en cambio sufre de algunas carencias cuando el partido se vuelve más intenso y de contacto.

El entrenador también mostró su descontento con los movimientos de Mbappé y Vinicius durante el partido, especialmente cuando ambos jugadores desisten de la presión o se limitan a observar el desarrollo del juego sin participar de forma efectiva en las tareas defensivas.

Mourinho apareció enfadado con Vinicius, y le gritó exigiéndole que volviera atrás y ayudara en el trabajo defensivo, antes de sustituirlo en el minuto 53.

Mourinho no considera que estas observaciones estén ligadas a un solo partido, ya que espera que se repita este tipo de duelos ante equipos como el Valencia, el Getafe y Osasuna, después de que partidos anteriores demostraran que varios jugadores del Real Madrid afrontan dificultades cuando el rival impone un ritmo físico alto y convierte el encuentro en una lucha por los duelos y los espacios.

Por esta razón, Mourinho busca abordar estos problemas lo antes posible, antes de que se repitan ante rivales fuertes durante la temporada.