Young Boys vs. Lille, Europa League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Young Boys recibe a Lille este jueves 11 de diciembre a las 18:45 horas (tiempo de España) en el estadio de Suisse, por la sexta jornada de la fase de la liga de la temporada 2025-2026 de la Europa League.

Lille, la fuerza tranquila de Bruno Genesio

Los hombres de Bruno Genesio llegan a Suiza llenos de confianza, respaldados por una racha de cuatro victorias en cinco partidos, incluyendo un éxito táctico logrado frente al OM (1-0) el pasado viernes. Con un Ethan Mbappé decisivo y un Ayyoub Bouaddi recién renovado hasta 2029 (rechazando los avances del PSG), la juventud lilloise ha tomado el poder. 11º en la clasificación de esta C3, los Dogues quieren validar su lugar en el top 24 y apuntar al top 8.

La preocupación Igamane y la enfermería llena

El único inconveniente es la condición física de los jugadores. Hamza Igamane, máximo goleador del club y héroe del partido contra el Zagreb, es duda tras su lesión contra el Marsella. Su ausencia se sumaría a una lista ya larga (Alexsandro, Tiago Santos, André Gomes...). Bruno Genesio tendrá que improvisar de nuevo, quizás recuperando a Chancel Mbemba, para alinear un equipo competitivo.

Young Boys : La trampa del "todo o nada"

Por otro lado, es una emergencia absoluta. En el puesto 26 y prácticamente eliminado, el Young Boys no tiene otra opción: debe ganar para sobrevivir. A pesar de su actual bajón de forma, el equipo suizo se mantiene sólido en casa (invicto en sus últimos tres partidos en el Wankdorf). Para el Lille, este viaje para enfrentarse a un equipo herido que lucha por su temporada europea tiene todos los ingredientes para ser una trampa.

Cómo ver Young Boys vs Lille, Europa League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de M+ Liga de Campeones 3, M+ Liga de Campeones 8, mientras que en México no hay señal confirmada, de manera que recomendamos NordVPN.

En Sudamérica el duelo será transmitido por ESPN 4 y Disney+. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Paramount+

Cómo ver desde cualquier lugar con una VPN

Hora de inicio de Young Boys vs Lille

El partido se disputa este jueves 11 de diciembre a las 18:45 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Suisse.

México: 11:45 horas

11:45 horas Argentina: 14:45 horas

14:45 horas Estados Unidos:12:45 horas (tiempo del este)

Información de los equipos y plantillas

Young Boys contra Lille alineaciones probables Alineación probable Suplentes Manager G. Seoane Alineación probable Suplentes Manager B. Genesio

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Información sobre el equipo de los Young Boys

Los Young Boys afrontan la recepción del LOSC con varias ausencias confirmadas. Ebrima Colley debería perderse el partido debido a una lesión en el tobillo, mientras que Edmilson Fernandes sufre de tensiones musculares. Facinet Conté sigue siendo muy incierto, y Armin Gigovic cumplirá el último partido de su suspensión tras su tarjeta roja.

En el plano ofensivo, Joel Monteiro sigue siendo una de las pocas satisfacciones del momento: su gol anotado en Birmingham durante la quinta jornada, el tercero de su campaña europea, no había sido suficiente para relanzar al equipo. El campeón suizo se presenta, por lo tanto, debilitado para este choque decisivo frente a Lille.

Información sobre el equipo del LOSC

El LOSC tendrá que prescindir de varios elementos para su desplazamiento a Suiza. Alexsandro sigue siendo incierto debido a un dolor en la pierna, mientras que Ousmane Touré está descartado desde hace tiempo tras una rotura de ligamentos cruzados. Marc-Aurèle Caillard sigue siendo dudoso debido a un problema en el codo.

El gran problema para el equipo es Hamza Igamane: lesionado en el aductor contra el OM, el mejor goleador lillois no debería realizar el viaje a Berna. El internacional marroquí continúa con exámenes y su ausencia podría prolongarse.

Por otro lado, Tiago Santos sigue apartado por razones disciplinarias, ya que su implicación en el entrenamiento no ha satisfecho al cuerpo técnico. En Zagreb, Correia, Mukau, André e Igamane marcaron todos, mientras que Berke Özer firmó su segundo partido sin recibir goles en Europa.

