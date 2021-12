Xavi: "Si nos hemos de reforzar, alguien tendrá que salir"

El Barça recibe este sábado al Betis en plena negociación por la renovación de Ousmane Dembélé, un futbolista imprescindible para Xavi Hernández. De hecho, el nombre del francés es el que más ha resonado durante toda la semana, no solamente en los medios, sino también en palabras del presidente Joan Laporta y del CEO del club azulgrana, Ferran Reverter. Nadie esconde las dificultades de su renovación y las posibilidades que tiene el extremo de obtener mejores ofertas de clubes extranjeros para marcharse gratis el próximo 30 de junio de 2022.

Ante esa incertidumbre, Xavi volvió a insistir en la necesidad de renovarle y de contar con él para su nuevo proyecto en el banquillo del Camp Nou. Lo hizo en la rueda de prensa previa del partido ante el Betis, importante para no alejarse más del Real Madrid y de las posiciones que dan acceso a la Champions League. Repasamos las reflexiones más destacadas del entrenador del Barcelona.

Renovación de Dembélé: "Tengo constancia de que no es solamente el tema económico, también es el proyecto deportivo. Le hemos dejado la postura muy clara. Para nosotros es importantísimo, tiene mucho talento y se tiene que trabajar. Lo vuelvo a decir, puede ser le mejor jugador del mundo en su posición. Depende de él y de su compromiso, que lo está demostrando. Dice mucho de él. Le he dejado muy claro el proyecto que tenemos. Si es por el proyecto deportivo, él está feliz. Si es por el tema números, ya no es de mi incumbencia. Depende de Ousmane y de su entorno. Él quiere un proyecto deportivo para él, sentirse querido, y eso lo tendrá. Esperemos que eso pese, porque lo tendrá".

Estado físico Dembélé: "Está bien, ya decidiremos mañana. Está al 100%, está feliz y contento. Entrena bien y está a disposición para el equipo".

Dembélé en la grada si no renueva: "No sería el objetivo. Al final, un jugador que tiene contrato entiendo que tiene que jugar. Pero vamos a ser positivos y a pensar que renueva. Siempre miro el lado positivo. Prefiero pensar lo otro. En caso contrario, si tiene contrato tiene que jugar. Soy muy claro en eso. Además, por imagen del mismo club. No valoro esa opción, no la contemplo".

Ganar mejorando: "El objetivo es ganar, pero entendemos que para ganar tendremos más números si jugamos bien, si hacemos bien las cosas defensivamente y defensivamente. Hemos tenido tiempo de ajustar los problemas que tuvimos cuando nos presionaron alto en la salida del balón. Había muchos hábitos de antes, llevamos pocas semanas y hay que ajustar cosas. Estamos por el buen camino, soy positivo viendo los entrenos, la intensidad, el ritmo y las ganas que tienen de ganar. Son tres puntos vitales. Es un rival difícil, el Betis es un rival directo. Tenemos que coger buenas sensaciones para ir creciendo".

Condiciona el Bayern: "No miro más allá. Será partido vital por las urgencias que tenemos cada semana, de Champions, de Liga, de Copa o de Supercopa. Cada partido es vital. Mañana es una final para nosotros, no podemos perder puntos. Jugaremos con el mejor once que crea que está mejor para rendir, nada más que eso. Pensar en mañana, porque LaLiga nos da el día a día y nos dice donde estamos. No pensamos en modo Champions todavía".

Ansu Fati: "Ansu está haciendo un esfuerzo extraordinario y demuestra un compromiso que emociona. Quiere estar, pero tenemos que ser cautos. Lo más importante es que esté al 100% y a gusto. Es evidente que mañana o el miércoles son partidos vitales, pero estará cuando esté al 100%. Hemos forzado jugadores cuando no tocaban y los hemos perdido. Cuando esté bien entrará en el equipo, no será fácil que esté el miércoles".

Dos próximos partidos: "Es una semana importante como lo será la siguiente. Pase lo que pase en Múnich, la siguiente también será importante. Y en enero y febrero también lo será. Cada semana en el Barça es crucial. Por eso entrenamos a tope. Hasta que nos vayamos de vacaciones no hay descanso y más en la situación en la que estamos".

Ganar LaLiga: "El Barça aspira a ganar todo siempre. Luego el tiempo dirá donde estamos y lo que nos llega. En el Barça el objetivo es ganar, no vale ni empatar ni perder, lo he dicho muchas veces. Ganar y ganar otra vez. Somos un equipo hecho para competir".

Sergiño Dest: "Ya está al 100%. En general, todos los jugadores están mostrando un compromiso y una implicación tremenda. Quieren estar con molestias y los tenemos que frenar. Los noto felices, es bueno para el grupo. Sergiño es uno más que ha mostrado su compromiso teniendo dolor en la espalda. Pero está bien y mañana estará disponible".

Alternativas en ataque: "Claro que notamos las bajas, de todos. Arriba, evidentmente. Pedri, Ansu, Martin y Kun hubieran jugado muchos minutos en estos tres partidos que llevo como entrenador. Ante el Betis competiremos con lo que haya, iremos al ataque con los futbolistas que tengamos".

Salidas en invierno: "Lo veremos, es pronto. Mañana tenemos un partido vital y el mércoles otro. El club está trabajando para reforzarse en invierno. Si nos hemos de reforzar, alguien tendrá que salir. Veremos como está la situación, qué podemos hacer y qué no. La situacion económica no es buena, también por el límite salarial. La realidad es que sí, que estamos trabajando para hacer alguna incorporación. Ficharemos perfil Barça, sin más, no hablaré de nombres para el mercado de invierno".

Balón de Oro en el Barça: "En este sentido. Primero, felicitar a Alexia Putellas, que ha hecho historia. Es impresionante su nivel. Me úne una relación cercana y de amistad, porque además hemos coincidido cuando ella era muy joven. Una capacidad de entender el juego y ser profesional, me alegro mucho por ella. También felicitar a Pedri por el premio. Además, invitó al equipo a cenar, un gran detalle, muy merecido".

Balón de Oro para Messi: "Es de justicia futbolística. Es el mejor jugador del mundo y de las historia. Pep dijo que nunca es injusto que le den un Balón de Oro a Messi, pues estoy de acuerdo, es el mejor. Igual Lewandowski lo merecía, pero siempre es el mismo debate. En su época lo pedían para mi y para Andrés, pero cuando levantan el sobre y dicen Messi, creo que el fútbol es justo. Al final hay una votación, es justo el que gana. Lo veo así. Pelé fue el mejor de su época, Maradona de la suya, Di Stéfano de la suya. El fútbol evoluciona. Si sale un jugador de aquí a 30 años que es mejor de Leo, podremos decir que es mejor que Leo porque el fútbol evoluciona. Todo ha ido creciendo, todo se iguala y él sigue siendo el mejor. Para mí no hay color, es el mejor de la historia".

Fútbol femenino: "Para mí, el fútbol femenino está creciendo de manera muy bestia. Si no eres profesional es muy difícil crecer. Han mejorado mucho en aspectos físicos, tácticos y técnicos. Ves un partido y disfrutas. Tengo muy buena relación con Jorge Vilda, que fue profesor mío en la escuela de entrenadores. Tengo mucho respeto hacia ellas. Veo mucho talento en Alexia, Aitana, Jenni, Mapi León. Muchas jugadoras, incluso en la selección, que tienen mucho talento. No me había parado a pensar entrenar fútbol femenino, pero no lo descarto en absoluto. Me gusta más el fútbol profesional que el formativo, me gusta más competir que formar".

Cavani: "No estás atento, no me has escuchado (se ríe). Me parece un buen futbolista, está claro que sí. Sin más. Prefiero hablar de los jugadores que están aquí, que necesitan el cariño de los aficionados".

Ganar y jugar bien: "Los catalanes y los culés somos muy exigentes, no nos conformamos con ganar, tenemos que jugar bien. Ganar en Villarreal fue tremendo y parece que fue poco, bueno, en algunos medios. En el vestuario fue como un título. Es verdad que en muchas fases del partido no estuvimos con dominio, pero le dimos mucha importancia a la victoria. El Barça es el club más exigente y más difícil del mundo".

Mejorar: "Hemos trabajado la línea defensiva, la presión alta. Hemos trabajado la salida de balón. Hay que entender que existe un oponente que te complica la existencia. Hablamos del Villarreal y del Betis, que también nos complicará. Intentaremos mejorar en todas las fases del juego".

Qué gusta más y menos del equipo: "Lo podemos generalizar. En el aspecto ofensivo estuvimos mejor en Villarreal, interpretamos mejor el espacio. También el atrevimiento. En defensa tenemos que mejorar, tenemos que estar más compactos y tirar la línea arriba. Cada partido es un mundo. Mejoramos en la presión alta y en la presión tras pérdida. Ganamos muchos duelos, esto es actitud. En general se puede mejorar en todo".

Sergi Roberto: "Sergi es un ejemplo para la cantera, para los profesionales y los entrenadores. Lleva prácticamente un año jugando sufriendo. Se ha sido injusto con él, ha sido muy criticado. Incluso ha sido silbado en el Camp Nou, siendo un jugador de casa que se implica. Ha querido, lo ha intentado, pero no ha podido ser. Si no estás al 100% es muy difícil tener rendimiento. Le dije que parara y que hiciera limpo. Ha querido alargar, ha sido un ejemplo y hay que valorarle. Se ha sido muy injusto con él. Se tiene que recuperar, jugar tranquilo y ser feliz".

Trifulca con Emery: "Ya está todo arreglado. Nos dimos la mano, un abrazo. Fue la tensión de ganar. Ellos también tienen una situación complicada, son tensiones de la competición. Ha pasado y pasará toda la vida. Un respeto y admiración para Unai y para el Villarreal, ya se lo dije".