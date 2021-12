Dudas en el Barcelona con la renovación de Dembélé

Xavi Hernández dejó clarísimo en su presentación como nuevo entrenador del Barcelona que Ousmane Dembélé es una pieza imprescindible para su equipo y que el club debería renovarle lo antes posible. Incluso se atrevió a presionar a Joan Laporta y al director de fútbol, Mateu Alemany, para acelerar las negociaciones y conseguir la firma pronto: "Ahora mismo puedo apretar al presidente y a Mateu. Para mí, Dembélé en su posición, bien trabajado, puede ser el mejor futbolista del mundo. Se tiene que sentir feliz y cómodo, tiene que trabajar, pero por condiciones no tengo ninguna duda de que puede ser un crack mundial. Depende de él, de su mentalidad, de cuidarlo y se lesione poco. No tengo dudas. Es prioritaria su renovación, está claro".

El extremo francés termina contrato en junio de 2022, hecho que significa que, a partir del próximo 1 de enero, ya podrá negociar libremente con cualquier club sin tener que comunicárselo al Barcelona. Su salida en junio es un caramelo para varios equipos europeos de primer nivel, que ven en Dembélé a un futbolista desequilibrante que podría llegarles gratis. Gratis entre muchas comillas, ya que habrá que abonarle un buen salario y acordar una prima de fichaje com su representante, Moussa Sissoko, que en estos momentos da largas a la oferta de renovación que le dejó el Barcelona sobre la mesa.

En el Barça hay preocupación por la actitud del agente de Dembélé. Las cosas no están nada claras. El jugador quiere seguir, pero Sissoko no concreta. Hace semanas que está alargando la respuesta a la propuesta de ampliación de contrato, con lo que el Barcelona no sabe todavía si las condiciones gustan o no al futbolista. En un mes, el internacional francés podrá negociar con cualquier club, algo que en la entidad blaugrana no desean que pase. Esta opción, sin embargo, sigue abierta, tal y como dejó entrever este miércoles el CEO azulgrana, Ferran Reverter: "Por supuesto podemos renovar a Dembélé. Igual tardamos un poco más, es verdad, porque tal y como está la situación nos lo miramos con mucho detalle".

Pese a que Xavi le quiere y que está construyendo un proyecto en el que el extremo debe ser punta de lanza, en el club no consiguen convencerle para que firme la renovación. Y si la situación se alarga, más ofertas tendrá sobre la mesa. Algunas, con mejores condiciones de las ofrecidas por el Barça, que inicialmente le propuso una rebaja salarial por la grave crisis económica de la entidad. A día de hoy, los salarios siguen bordeando el 90% de los ingresos, con lo cuál, una mejora de sueldo sin antes vender a algún futbolista importante como Philippe Coutinho es inviable para las arcas del club y para el límite salarial acordado con LaLiga, que ahora el Barcelona sobrepasa en más de un 400%. "He hablado con él. No te voy a decir lo que he hablado, pero está muy feliz aquí. Vamos a ser positivos para que renueve, para mí es fundamental", comentó Xavi tras el partido ante el Benfica en el Camp Nou.