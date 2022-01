Xavi se pone firme: Dembélé no viaja a Bilbao

A Xavi Hernández no le ha temblado el pulso y tras las palabras del representante de Ousmane Dembélé, el técnico egarense ha dejado fuera de la convocatoria al delantero francés para el partido de octavos de final de la Copa del Rey que enfrentará al Barcelona y al Athletic Club de Bilbao en el estadio de San Mamés. Moussa Sissoko, el agente del jugador, expresó en la radio RMC un enorme malestar con el club catalán tras la negativa a negociar las pretensiones económicas demandadas por el futbolista y después de que el Barça admitiera que la oferta de renovación presentada no se iba a mover ni un ápice.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram del FC Barcelona y recibe todo el contenido de Goal sobre tu equipo al instante en tu móvil

"Es una presión que no funciona con nosotros, puede funcionar con agentes amigos del Barcelona, pero no con nosotros", dijo Sissoko a la radio monegasca el pasado martes. "Los dirigentes están perdiendo solos a Ousmane. Desde el principio demostramos que queríamos negociar, con condiciones claro, pero sin cerrar la puerta", insistió el agente del futbolista, en unas declaraciones que no han gustado nada en la directiva del club blaugrana.

Tanto es así, que Xavi reconoció este miércoles que la situación de Dembélé deja únicamente dos soluciones: o renueva o se deberá buscar una salida en este mercado de invierno. Por ahora, la decisión del entrenador es contundente y no parece que vaya a cambiar de idea de ahora en adelante. Dembélé se queda fuera de la convocatoria para el partido de Copa en Bilbao, pese a que el mismo técnico dijo que la opción de enviarle a la grada "no se contempla". Veremos qué sucede en los próximos días, pero Xavi lo dejó claro: "No podemos esperar más, o renueva o buscamos una solución. Tenemos que parar en seco".