Xavi, sobre Dembélé: "O renueva o sale"

Xavi Hernández tiene claro que Ousmane Dembélé dispone solamente de dos opciones: o renovar con el Barça o salir en este mercado de invierno. El técnico azulgrana insiste en que el delantero francés le ha comunciado que quiere renovar, pero parece sus peticiones económicas son inviables, con lo cuál el club debe tomar una decisión que no pasa por dejarle en la grada en los partidos que quedan para terminar la temporada: "No se contempla esta situación. O renueva o sale", ha manifestado el técnico.

El entrenador egarense atendió a los medios de comunicación en la Ciutat Esportiva Joan Gamper en la previa del partido de este jueves en San Mamés ante el Athletic Club (21:·30h), en los octavos de final de la Copa del Rey. Estas son sus principales reflexiones:

Athletic: "Un rival intenso, agresivo, que nos exigirá mucho en la salida de balón y en las segundas pelotas. Salen muy bien a la contra con Sanced, Williams, Muniain, Berenguer. Es una hornada excelente, de las mejores de los últimos años. Costará mucho, encima jugando a campo contrario y a partido único. Queremos llegar lejos, es una de las ilusiones de la temporada".

Dembélé en la grada: "No se contempla esta situación. O renueva o sale. De Ousmane lo que puedo decir es que estamos en una situación compleja. El club ha tomado una decisión que si no renueva hay que buscar una solución para él y para nosotros. No podemos estar en esta situación. No es nada fácil para nadie, pero hace cinco meses que Mateu está en conversaciones con el jugador y el representante. No podemos esperar más, o renueva o buscamos una solución. He sido muy honesto con él, sabe en la situación en la que nos encontramos. Tenemos que parar en seco, 'o caixa o faixa'. Sabe mal para el jugador y para nuestros intereses deportivos, pero lo que prima aquí son los intereses del club. Tenemos que decidir lo mejor para la entidad. La situación no se entiende porque él quiere quedarse, quiere renovar. Como club tenemos que tomar la decisión nosotros. No nos queda otra. Futbolísticamente ya sabe el proyecto que hay. Más confianza es imposible darle, ha jugado todos los minutos posibles".

Dembélé se quiere quedar pero el representante atiza al club. ¿Por qué?: "Yo también me hago esta pregunta. No lo sé. Es una pregunta para él. Lo hago todo con el máximo respeto, no quiero faltarle al respeto a nadie. O renueva o buscamos una salida para el jugador, no nos queda otra".

Dembélé juega en Bilbao: "Mañana decidiremos. Hay un test de antígenos primero. Dependemos de muchas cosas. Haremos la lista y decidiremos".

Por qué Dembélé no quiere renovar: "Él me dice que quiere renovar, que quiere continuar. Es una pregunta para él, he sido muy claro. Mañana tenemos un partido transcendental, no puedo ser más claro. Hay dos soluciones, o renueva o buscamos una salida del club. Como club tenemos que decidir".

Los jugadores juegan dónde quieren: "Depende del año que sea. Si acaba contrato, sí. Al final depende de la situación en la que estés. Este caso es complejo porque llevamos mucho tiempo con la decisión y hemos llegado a un punto que como club hay que decidir. Estamos en una situación de límite salarial que no tenemos margen. El jugador también debe pensar en el club".

Decepción con Dembélé: "No, no. Para nada. Y ya está. Es la última de Dembélé. Creo que he sido claro".

Campaña contra Busquets: "No hay resultados. También me critican a mí y a todos los jugadores. Es el Barça. Para mí Sergio es imprescindible dentro y fuera del campo. Es un jugador espectacular, por el equilibro que nos da. Sabe que cometió un error. Pero es un jugador incuestionable, una pieza importantísima para el engranaje del juego, y más por cómo queremos jugar. Si jugamos al espacio él sufre. Si el bloque está junto, Busquets es el mejor jugador del mundo en su posición".

Nivel del equipo: "Injusticias hay muchas. Es normal, estamos en el Barça, hay críticas y debates. Hay rendimientos altos y bajos. Lo aceptamos. Hay que trabajar, apretar los dientes y que el rendimiento sea mejor".

Dani Alves seis meses o más: "Será un tema de rendimiento. Dani está rindiendo muy bien. Después de la derrota contra el Madrid todo se ve negro, con el vaso medio vacío. Pero hay cosas positivas y hay que sacarlas. Dani está siendo importante y lo será hasta final de temporada. Luego decidiremos y será por un tema de rendimiento".

Renovación de Araujo: "Es prioritaria. Tiene un carácter ganador y positivo. Es un defensa extraordinario. Espero que puedan llegar a un acuerdo rápido porque es imprescindible. Ronald es un tío que suma muchísimo".

Normas: "Respeto, actitud, solidaridad. Hay una normativa de convivencia que he pasado a los jugadores y que se tiene que cumplir. Es un tema de orden. Si no hay esfuerzo, actitud, trabajo y solidaridad es muy difícil ganar".

Posición de Ansu Fati: "Va a depender de los jugadores que tengamos disponibles. Se puede adaptar a todas las posiciones. Se adapta bien de extremo, es rápido, va bien en la profundidad. Ha jugado muy poco y hay que dosificarle para no perderle otra vez. Se tiene que sentir a gusto. Es un jugador que tiene estrella, tiene gol, es capaz de marcar diferencias en cada partido. Es un privilegio tenerle casi al 100%".

Selección española en Catalunya: "Bien. Fue dos veces, en Montjuïc creo recordar. Me parece una normalidad, sin más".