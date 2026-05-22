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Wout WeghorstIMAGO
Bart DHanis

Traducido por

Wout Weghorst sorprende a todos con su reacción tras el gol de Jorthy Mokio

Ajax vs FC Groningen
Ajax
FC Groningen
Eredivisie

La actuación de Wout Weghorst llamó la atención el jueves. El delantero falló dos claras ocasiones y fue reemplazado por Kasper Dolberg en el minuto 60, pero su rendimiento no fue lo único que se comentó tras el partido.

En la semifinal de los play-offs para la Europa League, el Ajax venció 2-0 al FC Groningen. Tras anularse un gol en fuera de juego a Mika Godts, Davy Klaassen marcó de cabeza el 1-0 poco después.

En la segunda parte, un despeje cayó a los pies de Jorthy Mokio, quien definió con calma para el 2-0.

Los compañeros celebran el tanto: Steven Berghuis salta sobre su espalda y Klaassen corre hacia la grada.

Mientras tanto, Weghorst se aleja cabizbajo tras el gol de Mokio, sin celebrar. Un vídeo de su reacción se vuelve viral en Internet.

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