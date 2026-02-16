Wolves vs. Arsenal, Premier League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Wolverhampton y Arsenal se enfrentan este miércoles 18 de febrero, a las 21:00 horas (tiempo de España), en el Molineux Stadium, en Wolverhampton, por la 31.ª jornada de la Premier League 2025/26.

Cómo ver Brentford vs Arsenal, Premier League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de DAZN, DAZN 1, DAZN 1 Bar, mientras que en México se podrá seguir por HBO MAX.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Peacock y Fubo Sports.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites utilizar una red privada virtual (VPN) para ver los partidos con tu servicio de streaming habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al hacer streaming. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para streaming de deportes.

Hora de inicio del partido Wolves vs Arsenal

Premier League - Premier League Molineux Stadium

El partido se disputa este miércoles 18 de febrero a las 21:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Molineux.

México: 14:00 horas

Argentina: 17:00 horas

Estados Unidos: 15:00 horas (tiempo del este)

Noticias y posibles alineaciones

El Wolverhampton llega a otro partido como colista en solitario. Con apenas nueve puntos en la competición, el equipo necesitaría un milagro para escapar del descenso. El fin de semana, el equipo se clasificó para los octavos de final de la Copa de Inglaterra tras vencer al Grimsby, fuera de casa, por 1 a 0.

Por otro lado, el Arsenal es el gran líder de la Premier League, con 57 puntos. Aunque la distancia se redujo en la última jornada, los Gunners aún mantienen cuatro puntos de diferencia respecto al segundo clasificado, el Manchester City. El fin de semana, el equipo de Mikel Arteta también avanzó a los octavos de final de la Copa de Inglaterra, al golear al Wigan por 4 a 0.

En un partido tan desigual, el favoritismo está completamente del lado del Arsenal, que quiere volver a abrir siete puntos de ventaja en el liderato, mientras que los Wolves quieren sumar puntos en busca de un milagro.

Wolverhampton: José Sá; Mosquera, Santiago Bueno y Krejci: Rodrigo Gomes, João Gomes, Angel Gomes y Hugo Bueno; Mateus Mane, Arokodare y Armstrong. Entrenador: Rob Edwards.

Arsenal: David Raya; Timber, Gabriel Magalhães, Mosquera y Hincapié; Rice, Zubimendi y Eze; Madueke, Gyokeres y Trossard. Entrenador: Mikel Arteta.

Bajas

Wolverhampton

Toti, André y Hwang Hee-Chan siguen fuera por lesión.

Arsenal

Los lesionados Mikel Merino, Max Dowman y Havertz se quedan fuera.

Forma

Partidos entre ambos equipos

Clasificación