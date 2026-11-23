Cómo ver el Wolverhampton Wanderers vs Derby County con una VPN

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. Elige un proveedor de servicios VP de confianza y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta). Elige la ubicación del servidor. Selecciona un servidor VPN en el país donde se emita oficialmente el partido.

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Previa del partido

Championship - Jornada 17 24 nov 2026 - 15:00 Molineux Stadium

El Wolverhampton Wanderers recibe al Derby County en el Molineux Stadium en un partido de la Championship al que ambos equipos llegan con trayectorias opuestas.

El Wolves de Cesar Peixoto lleva cinco partidos de liga sin perder. Ganó 2-1 al Charlton Athletic el 21 de noviembre y amplió así su racha a cuatro victorias y un empate.

El equipo local se ha mostrado sólido atrás y solo ha encajado tres goles en ese periodo. Las victorias ante el Bristol City, el Cardiff City y el Watford lo han mantenido firmemente entre los tres primeros.

El Derby de John Eustace llega en un estado de forma mucho peor. Perdió 2-0 en el campo del Southampton el 21 de noviembre y solo ha conseguido una victoria en sus últimos cinco partidos.

Ese único triunfo, un 3-1 ante el Bolton Wanderers, llegó entre dos duras derrotas frente al Norwich City y el Millwall. El Derby ha encajado 12 goles en esos cinco encuentros.

La diferencia de forma hace que esta sea una visita exigente para el Derby. Esto es lo que debes saber antes del inicio.

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