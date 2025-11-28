West Ham vs. Liverpool, Premier League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

West Ham recibe a Liverpool este domingo 30 de noviembre a las 15:05 horas (España) en el estadio Olímpico de Londres, por la décima tercera jornada de la temporada 2025-2026 de la Premier League.

Sigue aquí en directo el West Ham vs. Liverpool de la Premier League 2025-26

Los Hammers llegan al compromiso después de empatar por marcador de 2-2 frente a Bournemouth en la fecha 12, con un doblete de Callum Wilson. El equipo dirigido por Nuno Espírito Santo es décimo séptimo en la clasificación con 11 puntos.

Por su parte, los Reds perdieron por 0-3 a manos de Nottingham Forest en su más reciente partido de liga. El cuadro a cargo de Arne Slot es décimo segundo en la tabla con 18 unidades.

Cómo ver West Ham vs Liverpool, Premier League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONA CANAL O STREAMING España DAZN, DAZN 1, DAZN 1 Bar Sudamérica Disney+ México Caliente TV Estados Unidos Peacock

El partido estará disponible en España a través de DAZN, DAZN 1 y DAZN 1 Bar, mientras que en México se podrá seguir por Caliente TV.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Peacock.