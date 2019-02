Wanda Nara, a lágrima viva: "Icardi está sufriendo sin jugar"

La pareja y representante del delantero del Inter de Milán rompe a llorar en el programa 'Tiki Taka': "He hablado con Moratti sobre esto"

Wanda Nara, pareja y representante de Mauro Icardi, delantero del Inter de Milán, fue protagonista de la noche en Italia después de romper a llorar en directo en el programa 'Tiki Taka' contando lo que sufría Icardi sin jugar con el equipo.

Las últimas semanas han sido un torbellino de noticias referentes a la difícil situación que se está viviendo en el Giuseppe Meazza con la renovación del jugador, que no termina de llegar, con la afición en su contra por negarse a viajar con el equipo para la Europa League el pasado jueves y con la retirada de la capitanía por parte de la dirección deportiva del club.

Todo esto ha desembocado en actos y hechos lamentables, como el ataque que sufrió la propia Wanda Nara, que tuvo que ver cómo un energúmeno lanzaba una piedra contra su coche con ella y su hijo en el interior del vehículo.

"A Icardi le han arrancado una pierna quitándole el brazalete de capitán. Siente la camiseta del Inter con orgullo y nunca ha pensado en el dinero. Todo el mundo sabe lo que gana y si le hubiera interesado eso habría podido tomar decisiones distintas. Ser capitán era su orgullo", comentó Wanda Nara en 'Tiki Taka' entre lágrimas.

"Le mandé un mensaje a Moratti -presidente del Inter- para pedirle que me echara una mano para que Icardi volviera a jugar. Él siempre lo da todo por el equipo y está sufriendo. Me dijo 'cómo no le voy a ayudar si yo le conozco... Dale tiempo y todo se resolverá'", continuó.

Wanda también habló sobre el futuro de Icardi en el Inter, dejando claro que su primera opción es la de seguir en Milán: "Nuestra idea es quedarnos, seguir en el Inter. Pero hay decisiones que no dependen de nosotros, así que veremos. En este momento, la renovación no nos interesa".

Para finalizar, la representante conto con detalles el incidente de la pedrada en su coche: "Eran las ocho de la mañana. Estaba acompañando a uno de mis hijos a su partido y pasó lo que sabéis. No tenía interés en que se filtrara, pero denuncié y se supo todo. Cuando ocurrió estaba en shock, no podía conducir. Llamé a la directiva del Inter y me ayudaron mucho".