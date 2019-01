Vladimir Quesada no quiere entrometerse en el tema Venegas

El entrenador de Saprissa dejará que el club y el mediocampista negocien su continuidad.

Una de las cuestiones que tiene en vilo a Saprissa es la continuidad de Johan Venegas, quien todavía no arregla su estadía en el club y las ofertas desde el exterior lo tientan para salir en busca de evolucionar en lo deportivo y de un mejor salario.

En este contexto, el entrenador del elenco morado, Vladimir Quesada, dejó en claro que no quiere influir en la resolución del tema y permitirá que la institución negocie con el mediocampista de 30 años.

"De las negociaciones no sé nada. No me meto en nada. Nosotros fuimos jugadores de este club, pasamos años terribles porque tiene que haber sido sin mala intención, se hicieron malas administraciones a tal punto de que este club tuvo que ser comprado por extranjeros... Yo voy a exigir hasta donde pueda. Lo que yo viví no quiero que lo pasen estos muchachos: pasé siete meses sin salario. En este club se está siendo muy responsable y se va a manejar todo con un presupuesto. Si Johan puede quedarse y llega a una buena negociación con nuestro club, bienvenido sea", expresó el técnico en diálogo con www.nacion.com.

"A mí se me informa cómo van las negociaciones, no veo bien que yo me metiera en una negociación. Sabemos que tiene una o dos ofertas del exterior, que obviamente entiendo que deben ser mejores que las de Saprissa. Será Venegas y su representante quienes tomen una decisión, aquí tiene las puertas abiertas", agregó Quesada.

Venegas llegó al club de San Juan a finales de 2017, proveniente de Minnesota FC, de la MLS. Anteriormente había jugado dos años en Montreal Impact. ¿Volverá a salir de su país para continuar su carrera?

Foto: EZEQUIEL BECERRA/AFP/Getty Images