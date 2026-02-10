VÍDEO: Liam Rosenior da su veredicto sobre su primer mes al frente del Chelsea y reacciona al regreso a la forma de Cole Palmer.

El entrenador del Chelsea, Liam Rosenior, ha reflexionado sobre su primer mes al frente de los Blues, insistiendo en que ha habido «señales alentadoras» antes de elogiar a los jugadores por su actitud hacia las numerosas reuniones de equipo que ha celebrado. El exentrenador del Estrasburgo también se ha mostrado optimista por la mejora en el rendimiento de Cole Palmer y espera seguir viendo más de lo mismo en el futuro.

