Vídeo: El Al-Nasr derrota al Al-Najma en 86 segundos

El Al-Nasr decidió castigar a su rival, el Al-Najma, al marcar dos goles magníficos en tan solo 86 segundos del partido que enfrentó a ambos equipos este viernes por la tarde, en la jornada 27 de la Liga Roshen.

Al-Najma se había adelantado en el marcador en el minuto 44 de la primera parte gracias a Rakan Rajeh, tras recibir un magnífico pase dentro del área que envió al fondo de la red.

Pero el Al-Nasr decidió castigar a los visitantes en tan solo 86 segundos, ya que Abdullah Al-Hamdan logró el empate en el octavo minuto del tiempo de descuento.

Este es el cuarto gol de Al-Hamdan con la camiseta del Al-Nassr en todas las competiciones: tres en la Liga Roshen y uno en la Liga de Campeones de Asia 2.

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Y el astro senegalés Sadio Mané volvió a marcar un golazo con un disparo fulminante, tras internarse por la banda izquierda y enviar el balón al fondo de la red, menos de un minuto después.

Mané recuperó el olfato goleador tras 34 días de sequía, ya que su último gol se remonta al partido contra Al-Fayha el pasado 28 de febrero.