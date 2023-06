Ver EN VIVO ONLINE Universidad Católica - Santiago Wanderers por la Copa Chile 2023: cuándo es, dónde, a qué hora y cómo verlo por internet en streaming y canal de TV

El equipo de Holan aspira a dejar atrás los irregulares momentos del primer semestre cuando reciba al Verde en Independencia.

Universidad Católica no puede dar más ventajas en la campaña 2023 y en el comienzo de sus desafíos del segundo semestre saldrá a buscar la clasificación a las semifinales zonales de la Copa Chile ante Santiago Wanderers. El duelo está en reprogramación, pues entre la Gerencia de Ligas y Juan Lara (el pito designado) determinaron que no estaban las condiciones para jugar en su día original, el 23 de junio. La cancha "no está en condiciones para la práctica del fútbol y el resguardo de la integridad de jugadores", informó Campeonato Chileno.

El elenco franjeado y tetracampeón chileno viene de eliminar a Colina por penales, por lo que en esta oportunidad, para decidir al rival de Everton o San Felipe en la ronda de 4 mejores de la Zona Centro Norte, espera sufrir menos ante un Decano de la Primera B que dejó en el camino a Real San Joaquín y quiere sorprender a todos en Santa Laura.

UNIVERSIDAD CATÓLICA VS. SANTIAGO WANDERERS: FECHA Y HORA DEL INICIO

JUEGO Universidad Católica vs. Santiago Wanderers FECHA A confirmar HORA A confirmar ESTADIO Santa Laura

CÓMO VER UNIVERSIDAD CATÓLICA - SANTIAGO WANDERERS ONLINE: CANALES Y TRANSMISIONES

CARA A CARA: LOS ÚLTIMOS 5 ENFRENTAMIENTOS

FECHA RESULTADO 19 oct 2021 Católica 3-2 Wanderers 4 jun 2021 Wanderers 0-1 Católica 29 dic 2020 Católica 1-1 Wanderers 25 ene 2020 Wanderers 0-3 Católica 18 ago 2017 Wanderers 1-1 Católica

