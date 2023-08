Ver EN VIVO ONLINE Riestra vs. Chaco For Ever por TyC Sports, Primera Nacional 2023: formaciones, cuándo es, dónde y cómo verlo por internet en streaming y canal de TV

El estadio Guillermo Laza será el escenario que albergará el cruce entre Deportivo Riestra y Chaco For Ever quienes este viernes, a partir de las 15:00, se enfrentan en compromiso correspondiente a la vigésimo sexta fecha del Grupo B de la Primera Nacional 2023.

¿Cómo llegan? El Malevo cortó una seguidilla de 13 encuentros sin conocer la derrota, la primera desde que asumió el banco Walter Marchesi, luego de inclinarse ante Independiente de Rivadavia, el único escolta de Deportivo Maipú en su zona. El único tanto lo convirtió el paraguayo Alex Arce, quien llegó a los 22 goles y es el máximo anotador de la categoría. Pese a ello, los Blanquinegros se mantuvieron en el sexto lugar de la clasificación con 37 puntos.

El Albinegro, por su parte, salió provisoriamente de los puestos de descenso y playoffs para evitar el mismo tras ganarle una "final" a Racing de Córdoba por 2-1 en el Juan Alberto García luego de tres partidos en fila sin sumar de a tres. De este modo, los de Ricardo Pancaldo se quedaron en la antepenúltima plaza producto de 23 unidades, por encima de Tristán Suárez (22) y Villa Dálmine (19).

Cabe recordar que en la primera ronda fue festejo en favor del Chaco que terminó el cotejo con dos jugadores menos tras las expulsiones de Joaquín Molina y Emir Faccioli. Los tantos fueron obra de Matías Romero y Nicolás Silva, mientras que el descuento corrió por cuenta de Lázaro Romero por la vía penal.

Vale precisar que el campeonato se divide en dos zonas, una de 18 equipos y otra de 19, y se juegan series de ida y vuelta entre todos. Los dos clubes que rematen en la parte alta deberán enfrentarse en una final para definir el primer ascenso (el perdedor ingresará al Reducido junto a los que terminen entre el 2º y el 8º casillero), mientras que los que menos puntos sumen a lo largo del torneo perderán su lugar en la división automáticamente. A su vez, los anteúltimos de cada grupo jugarán un repechaje para evitar la pérdida de categoría.

A continuación, conocé las opciones para ver en vivo y en directo el encuentro por televisión y de manera online.

