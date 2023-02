Ver EN VIVO ONLINE Real Madrid vs Mallorca por DirecTV Sports, de la Liga de España: streaming, TV y canal

En partido correspondiente a la fecha 20 de LaLiga, Real Madrid visita a Mallorca en el estadio Son Moix.

Real Madrid visita a Mallorca en partido correspondiente a la fecha 20 de LaLiga. Con el estadio Son Moix como escenario, el gigante español busca mantenerse cerca de la lucha por el título, frente a un rival que busca meterse a la parte alta del campeonato.

Los Merengues se presentan al compromiso después de vencer por marcador de 2-0 a Valencia en juego pendiente con goles de Marco Asensio y Vinícius Júnior. El equipo dirigido por Carlo Ancelotti es segundo en la tabla general con 45 puntos, cinco por detrás del Barcelona.

Por su parte, los Mallorquinistas cayeron por 0-2 ante Cádiz en su encuentro más reciente. El cuadro a cargo de Javier Aguirre es décimo en el tablero con 25 unidades, a seis de distancia de los puestos europeos.

¿CUÁNDO ES?

PARTIDO Mallorca - Real Madrid FECHA Domingo 5 de febrero ESTADIO Son Moix - Villarreal, España HORARIO 10:00 (ARG, BRA, CHI), 08:00 (COL), 07:00 (MEX), 14:00 (ESP), 08:00 (ET) y 05:00 (PT) (USA)

CÓMO VER POR TV

El partido estará disponible a través de la televisión en Sudamérica por DirecTV Sports. En México se podrá disfrutar del compromiso por Sky Sports. En Estados Unidos estará disponible por ESPN Deportes. Finalmente, en España pasarán el duelo por Movistar LaLiga.

Argentina 610-611/1610-1611 México 1516-1524 Colombia 610 y 619 Chile 610-611/1610-1611 Estados Unidos 466 (DirecTV)

CÓMO VER POR STREAMING

El juego entre Mallorca y Real Madrid estará disponible en streaming para toda Sudamérica por DirecTV Go, en México por Blue to Go y en Estados Unidos por ESPN+.

FORMACIONES

MALLORCA

A confirmar.

REAL MADRID



A confirmar