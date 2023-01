Ver EN VIVO ONLINE Real Madrid vs Atlético de Madrid por DirecTV Sports, Copa del Rey: streaming, TV y canal

En partido correspondiente a los cuartos de final de la Copa del Rey, Real Madrid recibe a Atlético de Madrid en el estadio Santiago Bernabéu.

Real Madrid recibe a Atlético de Madrid en partido correspondiente a los cuartos de final de la Copa del Rey. Con el estadio Santiago Bernabéu como escenario, se presenta una nueva edición del derbi madrileño con un boleto en juego para la ronda de los cuatro mejores de la importante competencia del balompié español.

Los Merengues avanzaron a los cuartos de final tras vencer por marcador de 3-2 a Villarreal con goles de Vinícius Júnior, Éder Militao y Dani Ceballos, remontando un 0-2 en contra. El equipo dirigido por Carlo Ancelotti ganó la copa por última ocasión en 2014.

Por su parte, los Colchoneros dejaron en el camino a Levante por 2-0 en la ronda de los 16 mejores con anotaciones de Álvaro Morata y Marcos Llorente. El cuadro a cargo de Diego Simeone no levanta el trofeo desde 2013.

Acá en GOAL, te contamos todo lo que necesitas saber del partido.

¿CUÁNDO ES?

PARTIDO Real Madrid - Atlético de Madrid FECHA Jueves 26 de enero ESTADIO Santiago Bernabéu - Madrid, España HORARIO 19:00 (ARG, BRA, CHI), 17:00 (COL), 16:00 (MEX), 23:00 (ESP), 17:00 (ET) y 14:00 (PT) (USA)

CÓMO VER POR TV

El partido estará disponible a través de la televisión en Sudamérica por DirecTV Sports. En España pasarán el duelo por la 1 TVE y en México por Sky Sports.

Argentina 610-611/1610-1611 Colombia 610 y 619 Chile 610-611/1610-1611 México 1510-1524

CÓMO VER POR STREAMING

El juego entre Real Madrid y Atlético de Madrid estará disponible en streaming para toda Sudamérica por DirecTV Go y en España por RTVE Play y en México por Blue to Go.

FORMACIONES

REAL MADRID

A confirmar.

ATLÉTICO DE MADRID



A confirmar.