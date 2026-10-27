Previa del Venezia vs Inter de la Serie A

Serie A - Jornada 9 28 oct 2026 - 13:30 Stadio Pierluigi Penzo

El Inter, especialista en remontadas, apunta a revalidar el Scudetto

El Inter visita el estadio Pierluigi Penzo para enfrentarse al colista Venezia, animado por una victoria agónica ante la Fiorentina. El centrocampista polaco Zielinski transformó un penalti en el minuto 97 para asegurar el triunfo. Marcus Thuram marcó el gol del empate y después provocó el penalti, una muestra de lo decisivo que se ha vuelto para el Inter en ausencia de su capitán y referente, Lautaro Martinez. El Inter ha ganado siete de sus ocho partidos de Serie A, el mismo balance que la Lazio. En cuatro de esas siete victorias empezó por detrás en el marcador, lo que pone de relieve su capacidad para sobreponerse a las dificultades y remontar.

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El Venezia se prepara para la prueba más difícil de Italia

La victoria por 1-0 ante el Napoli resultó ser un espejismo para el colista Venezia, que después cayó por 1-0 frente al Genoa y sigue en el último puesto con solo tres puntos de 24 posibles. El delantero nigeriano Akor Adams, fichado del Sevilla, ha sido una de las pocas notas positivas del Venezia. Si quiere sacar algo de este partido, probablemente necesitará una gran actuación del jugador de 26 años.

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Datos clave

El Inter ha ganado los cinco enfrentamientos con el Venezia, con un marcador global de 11-2.

El Inter promedia 2,9 goles por partido de Serie A esta temporada.

El Venezia se ha quedado sin marcar en cuatro de sus ocho partidos de liga esta temporada.

Noticias de los equipos y plantillas

Davide Nicola no puede contar por lesión con Bartol Franjic, Andrea Adorante ni Marin Sverko. En el once previsto figuran Filip Stankovic en la portería; Juan Jesus, Redouane Halhal, Matias Moreno, Antoine Hainaut y Ridgeciano Haps en la línea defensiva; Kike Perez, Simon Sohm y Toma Basic en el centro del campo; y Akor Adams y John Yeboah en ataque.

Cristian Chivu sigue lidiando con una larga lista de bajas por lesión: Lautaro Martinez, John Stones, Luis Henrique, Benjamin Pavard y Curtis Jones no están disponibles. Pese a esas ausencias, el once previsto del Inter sigue siendo formidable: Ivan Provedel en la portería; Alessandro Bastoni, Manuel Akanji y Yann Aurel Bisseck en defensa; Henrikh Mkhitaryan, Andy Diouf, Nicolo Barella, Hakan Calhanoglu y Carlos Augusto en el centro del campo; y Marcus Thuram junto a Francesco Pio Esposito en ataque.

Estado de forma

El Venezia llega a este encuentro con dos victorias y tres derrotas en sus últimos cinco partidos, en los que ha marcado tres goles y ha encajado nueve. Su compromiso más reciente fue una derrota por 1-0 ante el Genoa en la Serie A, después de la memorable victoria por 1-0 frente al Napoli de la semana anterior, un resultado que demostró que el Venezia puede poner en apuros a cualquier equipo de la competición.

El Inter llega con cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco partidos, en los que ha marcado nueve goles y ha encajado ocho. Su resultado más reciente fue aquella remontada por 2-1 ante la Fiorentina, tras vencer por 1-0 al Shakhtar Donetsk en la Champions League. Su única derrota en esta racha fue el 3-4 frente al Club Brugge en Europa. En la Serie A, el Inter ha ganado sus tres últimos partidos consecutivos.

Enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar en la Coppa Italia el 3 de diciembre de 2025, cuando el Inter ganó por 5-1 en casa. Antes, el Venezia recibió al Inter en la Serie A en enero de 2025 y el conjunto visitante ganó por 1-0 en el Penzo. En los cinco enfrentamientos directos más recientes, el Inter ha ganado cuatro veces y el Venezia una. La única victoria del equipo local llegó en un amistoso contra el Rapid Wien, no en un partido oficial. El dominio del Inter en este duelo es evidente.