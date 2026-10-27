Previa del Venezia vs Inter de la Serie A

Serie A - Jornada 9 28 oct 2026 - 13:30 Stadio Pierluigi Penzo

El Inter, especialista en remontadas, aspira a revalidar el Scudetto

El Inter visita el estadio Pierluigi Penzo para enfrentarse al colista Venezia, impulsado por su victoria en los últimos minutos ante la Fiorentina. El centrocampista polaco Zielinski transformó un penalti en el minuto 97 para asegurar el triunfo frente a la Fiorentina. Marcus Thuram marcó el gol del empate y después provocó el penalti, una muestra de lo decisivo que se ha vuelto para el Inter en ausencia del capitán y referente Lautaro Martinez. El Inter ha ganado siete de sus ocho partidos en la Serie A, mientras que la Lazio ha firmado un arranque idéntico. En cuatro de esas siete victorias, el Inter empezó encajando un gol, lo que pone de relieve su capacidad para sobreponerse a las dificultades y remontar los partidos.

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El Venezia se prepara para la prueba más difícil de Italia

La victoria por 1-0 ante el Napoli resultó ser un espejismo para el colista Venezia, que después perdió por 1-0 contra el Genoa y sigue en el último puesto de la tabla con solo tres puntos de 24 posibles. El delantero nigeriano Akor Adams, fichado del Sevilla, ha sido una de las pocas notas positivas del Venezia. Si el equipo quiere sacar algo de este partido, probablemente necesitará una gran actuación del jugador de 26 años.

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Datos clave

El Inter ha ganado sus cinco enfrentamientos contra el Venezia, con un marcador global de 11-2.

El Inter promedia 2,9 goles por partido en la Serie A esta temporada.

El Venezia no ha marcado en cuatro de sus ocho partidos de liga esta temporada.

Novedades de los equipos y plantillas

Davide Nicola no puede contar con Bartol Franjic, Andrea Adorante ni Marin Sverko por lesión. El once previsto sitúa a Filip Stankovic en la portería, con Juan Jesus, Redouane Halhal, Matias Moreno, Antoine Hainaut y Ridgeciano Haps en la línea defensiva. Se espera que Kike Perez, Simon Sohm y Toma Basic ocupen el centro del campo, con Akor Adams y John Yeboah en ataque.

Cristian Chivu sigue lidiando con una larga lista de bajas por lesión: Lautaro Martinez, John Stones, Luis Henrique, Benjamin Pavard y Curtis Jones no están disponibles. Pese a esas ausencias, el once previsto del Inter sigue siendo temible: Ivan Provedel en la portería; Alessandro Bastoni, Manuel Akanji y Yann Aurel Bisseck en defensa; Henrikh Mkhitaryan, Andy Diouf, Nicolo Barella, Hakan Calhanoglu y Carlos Augusto en el centro del campo; y Marcus Thuram junto a Francesco Pio Esposito en ataque.

Estado de forma

El Venezia afronta este encuentro con dos victorias y tres derrotas en sus últimos cinco partidos, en los que ha marcado tres goles y encajado nueve. Su partido más reciente terminó con una derrota por 1-0 ante el Genoa en la Serie A, después de la memorable victoria por 1-0 frente al Napoli de la semana anterior, un resultado que demostró que el Venezia puede poner en apuros a cualquier equipo de la categoría.

El Inter llega con cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco partidos, en los que ha marcado nueve goles y encajado ocho. Su resultado más reciente fue aquella remontada por 2-1 ante la Fiorentina, posterior a una victoria por 1-0 frente al Shakhtar Donetsk en la Champions League. Su única derrota en esta racha fue un 3-4 contra el Club Brugge en Europa. Si se tiene en cuenta solo la Serie A, el Inter ha ganado sus tres últimos partidos consecutivos.

Enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos equipos se disputó en la Coppa Italia el 3 de diciembre de 2025, cuando el Inter ganó por 5-1 en casa. Antes de eso, el Venezia recibió al Inter en la Serie A en enero de 2025 y el conjunto visitante ganó por 1-0 en el Penzo. En los cinco enfrentamientos directos más recientes, el Inter ha ganado cuatro veces y el Venezia una, con la única victoria del equipo local en un amistoso contra el Rapid Wien, no en un partido oficial. El dominio del Inter en este duelo es evidente.