Vélez vs. River Plate, Torneo Apertura 2026: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Vélez recibe a River Plate este domingo 22 de febrero a las 18:30 horas (tiempo de Argentina) en el estadio José Amalfitani, por la sexta jornada del Torneo Apertura 2026 de la liga argentina.

El Fortín llega al compromiso después de empatar por marcador de 1-1 frente a Defensa y Justicia en la fecha cinco, con gol de Matías Pellegrini. El equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto es líder en la Zona A con 11 puntos.

Por su parte, el Millonario perdió por 0-1 a manos de Argentinos Jrs en su más reciente partido de liga. El cuadro a cargo de Marcelo Gallardo es octavo en la Zona B con siete unidades.

El partido estará disponible en España a través de M+ Liga de Campeones y Fanatiz, mientras que en México se podrá seguir por Disney+ y Fanatiz.

En Sudamérica el duelo será transmitido por ESPN Premium (Argentina), Fanatiz y Disney+ (resto de Sudamérica). Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de TyC Sports Internacional y Fanatiz.

El partido se disputa este domingo 22 de febrero a las 18:30 horas (tiempo de Argentina) y tendrá como escenario el estadio José Amalfitani.

México: 15:30 horas

España: 22:30 horas

Estados Unidos: 16:30 horas (tiempo del este)

Noticias de Vélez

Guillermo Barros Schelotto entregó sus primeras impresiones del duelo con River después del empate de la jornada anterior.

"Dentro de la calidad de jugadores que tiene River, tiene la posibilidad por sí solos de poder definir un partido. Tenemos que estar atentos porque vamos a jugar con un rival que no viene bien y al que le tocó perder los últimos dos partidos, pero que tiene jugadores y un técnico de trayectoria, de calidad", expresó.

“Tenemos que estar atentos para que no sean ellos los que nos sorprendan con su juego o sus individualidades que puedan aparecer, estar atentos, jugarle de igual a igual con la intención de ganar. Somos locales y nos tenemos que hacer fuertes en casa”, agregó.

Noticias de River Plate

El Millonario viene de un apretado triunfo a mitad de semana frente a Club Ciudad de Bolívar por 1-0 en la primera ronda de la Copa Argentina. La victoria llegó gracias a un gol desde el punto penal de Juan Fernando Quintero al minuto 87. Un resultado importante, en medio de un inicio poco alentador en el torneo de liga hasta el momento.

