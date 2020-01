Vargas criticó a Arboleda por su transferencia a Olimpia

"Me ofrecieron tres veces más de lo que gano aquí y no me fui", dijo el técnico argentino de Marathon en referencia a la salida del colombiano.

Yustin Arboleda dejó Marathon para sumarse al campeón Olimpia, en un traspaso doloroso para los fanáticos verdolagas que tenían en estima al delantero colombiano. El entrenador Héctor Vargas siguió la misma línea y apuntó a la decisión del jugador.

"Cada quien busca donde estar cómodo y bien económicamente, yo estoy aquí porque me siento bien, me ofrecieron tres veces más de lo que gano aquí y no me fui", declaró Vargas ante los medios.

"No hablemos de lealtad, estoy aquí por la gente que me abrió las puertas cuando salí del Olimpia, yo dije que es desleal porque al club le quedaban mas de 100 mil dólares cuando le salió una oferta de y no aceptó", agregó.

Además se refirió a que Olimpia es ampliamente favorito a volver a ganar el título porque tienen "una inversión tres veces más que la de nosotros, con esa plantilla hubiese ganado el campeonato con más puntos de diferencia".

Por otra parte, confirmó que el defensor argentino Esteban Espíndola seguirá en Marathon pese a la oferta de Saprissa de .