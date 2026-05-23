Van Polen se enfrenta a Van der Eijk tras anular el gol de Mühren en la prórroga

Tras la final de los play-offs entre el FC Volendam y el Willem II, Bram van Polen critica a Sander van der Eijk. El analista de ESPN considera que el gol de Robert Mühren en la prórroga, que mantenía a Volendam en la Eredivisie, no debió anularse.

Mühren, en su despedida, marcó de cerca y pareció salvar al Volendam. Sin embargo, Van der Eijk anuló el 2-2 porque Yannick Leliendal había pisado a Gijs Besselink.

El reportero Pascal Kamperman preguntó a Van Polen si esa decisión había sido correcta. El exlateral derecho recordó el 0-2 de Willem II en la primera parte, cuando Finn Stam golpeó ligeramente a Gibson Yah antes de anotar.

«En ese momento recordé el 0-2 del Willem II», suspira Van Polen, que vio cómo el Willem II ascendía tras la tanda de penaltis. «Claro que es falta, pero entonces déjala válida. Si hubiera pitado al instante, habría evitado problemas a los dos equipos y ahora no tendríamos que aguantar estas tonterías. Van der Eijk se está perjudicando a sí mismo».

Kamperman insiste y pregunta si considera que fue falta de Leliendal. «Para mí esa jugada no se tenía que anular. Una pena. Creo que el árbitro no estuvo a favor del Volendam. Para nada», concluye Van Polen.

En la tanda de penaltis, Nordin Bukala falló para el Volendam, mientras que el Willem II acertó todos sus lanzamientos. Así, el equipo de Tilburg volverá a la máxima categoría, y el local descenderá a la Keuken Kampioen Divisie.