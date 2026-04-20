Van der Vaart: «¡Es realmente bueno! Si sigue así, acabará en el Real Madrid»

Kees Smit será homenajeado el lunes en el programa Rondo tras su brillante actuación en la final de la Copa KNVB, que el AZ ganó 5-1 al NEC. El centrocampista marcó un gol y dio una asistencia, y ya recibe elogios de todos.

El equipo de Alkmaar conquistó su primer título en trece años, con Smit como gran protagonista.

«Es sencillamente un jugador increíblemente bueno», afirma Van der Vaart en el programa de entrevistas de Ziggo Sport. «A menudo nos precipitamos al calificar a alguien de bueno, pero en este caso: ¿qué más se puede decir? Es realmente bueno».

El exjugador de Ajax y Real Madrid, entre otros, añade: «Si sigue así, acabará en el Real Madrid u otros grandes».

«¿Cuál es el camino correcto? Tiene que saber lidiar un poco con eso», añade. «Pero me parece alguien que sabe mantener los pies en la tierra».

«No le afecta la presión, al menos eso no lo veo en él», continúa Van der Vaart. «Las entrevistas también son agradables, da buena impresión».

El capitán del AZ, Jordy Clasie, invitado en el programa de Rondo, también está impresionado por su joven compañero Smit. «Es un jugador muy especial. Su visión de juego, su control del balón, su capacidad para leer el juego… para mí, eso es realmente excepcional».

Además, destaca su capacidad para analizar el juego en los momentos más complicados: «La cantidad de veces que mira a su alrededor antes de recibir el balón… yo no lo hago así», reconoce el centrocampista. «En los entrenamientos demuestra mucha clase».