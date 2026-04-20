Van der Gijp: «¡Está loco! ¿Por qué nadie se lo dice?»

Wim Kieft y René van der Gijp criticaron con dureza a Mikel Arteta en su podcast, un día después de que el Arsenal perdiera 2-1 ante el Manchester City. Los analistas rechazan su estilo de trabajo, que consideran excesivo.

El equipo de Arteta igualó el domingo tras un error de Gianluigi Donnarumma, pero acabó cediendo por un gol de Erling Haaland. Así, la ventaja sobre el Manchester City se redujo a tres puntos, aunque el rival aún tiene un partido pendiente. La presión es máxima en el norte de Londres.

En su podcast, KieftJansenEgmondGijp apenas comentan el partido y se centran en el peculiar estilo de trabajo y la personalidad del técnico.

«Está loco, pero nadie se lo dice, Wim. ¿Cuándo va a parar?», se pregunta Van der Gijp en voz alta.

Kieft se unió al debate y recordó otras anécdotas: «Se puso delante del grupo con una lámpara para que todos captaran su energía».

Van der Gijp va más allá: «También se compró un labrador llamado Win. Deja que recorra las instalaciones porque leyó que acariciar un perro reduce el estrés; así que los jugadores lo acarician todo el día».

Además, habría contratado a carteristas para que robaran en una cena y así mantener a los jugadores «alerta». «Llega un momento en que esto no para y se vuelve cada vez más loco», concluye Kieft.

Según el dúo, el problema está en el entorno de Arteta. «Hay mucha gente en el club y nadie dice basta», afirma Van der Gijp. Con el título en riesgo de escaparse otra vez, la presión sobre Arteta es enorme.